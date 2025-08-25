- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну": названо місце й дату
У Міноборони Німеччини розповіли, що зустріч союзників відбудеться у столиці Великої Британії.
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 9 вересня у Лондоні.
Про це повідомив «Суспільному» речник Міністерства оборони Німеччини.
«Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“ відбудеться в Лондоні 9 вересня», — йдеться у повідомленні.
Як заявив представник відомства, засідання пройде у змішаному форматі, а його порядок денний не розголошується.
Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що вже обговорив підготовку до наступної зустрічі в межах формату «Рамштайн» з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Ключовими темами стали розвиток спільних виробництв і реалізація двосторонніх проєктів в оборонно-промисловому комплексі.
Попередня, 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 21 липня.
Читайте також:
Зеленський після зустрічі з Келлогом зробив важливу заяву про переговори з Путіним
У Чехії заявили про ризик зриву ініціативи з постачання боєприпасів Україні