Зеленський анонсував нову зустріч зі США щодо гарантій безпеки для України
Президент Зеленський до кінця тижня зустрінеться з представниками Штатів, щоб обговорити подальшу роботу над гарантіями безпеки.
Україна, США та Євросоюз продовжують роботу над базовим планом щодо гарантій безпеки. Наприкінці поточного тижня відбудеться нова зустріч з американською стороною.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.
За його словами, сьогодні, 25 серпня, лідер також зустрінеться зі спецпредставником президента США Дональда Трампа щодо України Кітом Келлогом. Розмова буде спрямована на підготовку потенційної зустрічі з російською стороною.
«В кінці тижня буде зустріч української та американської команд», — сказав Зеленський.
А впродовж тижня, наголосив він, буде багато роботи.
Нагадаємо, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, коли Україна отримає гарантії безпеки.
«Ви бачили темпи процесу, в якому ми працюємо. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли найближчим часом матимемо, за відсутності кращого терміну, гарантії безпеки. Ця робота в процесі», — зазначив Келлог.
У межах зустрічі Зеленський також відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.