Коли відбудеться наступний раунд мирних переговорів за участю США: деталі від WSJ

Перемовини

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Наступний раунд переговорів між Україною та Росією за участю США може відбутися у Ватикані в середині червня.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов із європейськими лідерами оголосив, що на переговори поїдуть держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Кіт Келлог.

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Однак, Трамп не висловився щодо ролі США. Водночас європейські лідери, зокрема, наполягали на тому, щоб результатом зустрічі стало безумовне припинення вогню.

«Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін „безумовне“. Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в ОП озвучили два кроки для припинення війни з РФ.