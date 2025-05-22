ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
1 хв

Коли відбудеться наступний раунд мирних переговорів за участю США: деталі від WSJ

Від США на перемовини поїдуть держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Кіт Келлог.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Перемовини

Перемовини

Наступний раунд переговорів між Україною та Росією за участю США може відбутися у Ватикані в середині червня.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов із європейськими лідерами оголосив, що на переговори поїдуть держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Кіт Келлог.

Однак, Трамп не висловився щодо ролі США. Водночас європейські лідери, зокрема, наполягали на тому, щоб результатом зустрічі стало безумовне припинення вогню.

«Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін „безумовне“. Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в ОП озвучили два кроки для припинення війни з РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie