Коли військові повернуться додому: Зеленський зробив заяву в Раді

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський та нардеп Олексій Гончаренко влаштували словесну перепалку в парламенті щодо термінів служби військових. Глава держави відповів, коли бійці повернуться додому.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради, уривок якого опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Під час виступу Зеленського на засіданні парламенту 17 липня між ним та Гончаренко виникла словесна суперечка. Президент відповів на запитання народного обранця щодо термінів військової служби.

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«(Військові — ред.) повернуться додому, коли ми переможемо ворога, це буде. Ворогів всередині нашої країни немає і ви не ставайте на цей бік. Наші люди заслуговують якісних ротацій. Такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут», — висловився глава держави.

Гончаренко на це відповів: «Такі, як ти?! Ганьба!»

Дата публікації 11:54, 17.07.25 Кількість переглядів 8 Зеленський і Гончаренко влаштували перепалку через терміни служби

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