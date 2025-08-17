- Дата публікації
Коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти РФ - заява Урсули фон дер Ляєн
Євросоюз уже запровадив 18 пакетів санкцій, наразі триває робота над 19-м.
Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на Росію. Наступний, 19-й пакет санкцій, буде ухвалено на початку вересня.
Про це заявила очільниця Єврокомії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, ЄС почав запроваджувати санкції проти РФ після початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.
Обмеження передбачали заборону на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів та заборону на в’їзд для ключових російських чиновників.
Зазначимо, що 18-й санкцій пакет є одним із найжорсткіших із початку повномасштабної війни та має критичне значення для подальшого обмеження можливостей Росії в ключових сферах.