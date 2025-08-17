ТСН у соціальних мережах

Коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти РФ - заява Урсули фон дер Ляєн

Євросоюз уже запровадив 18 пакетів санкцій, наразі триває робота над 19-м.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на Росію. Наступний, 19-й пакет санкцій, буде ухвалено на початку вересня.

Про це заявила очільниця Єврокомії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, ЄС почав запроваджувати санкції проти РФ після початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Обмеження передбачали заборону на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів та заборону на в’їзд для ключових російських чиновників.

Зазначимо, що 18-й санкцій пакет є одним із найжорсткіших із початку повномасштабної війни та має критичне значення для подальшого обмеження можливостей Росії в ключових сферах.

