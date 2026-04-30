Коли закінчиться війна: Дуда дав прогноз щодо майбутнього України

Анджей Дуда спрогнозував закінчення бойових дій в Україні до 2028 року.

Війна завершиться за каденції Трампа: Дуда дав прогноз щодо майбутнього України

Війна завершиться за каденції Трампа: Дуда дав прогноз щодо майбутнього України / © Associated Press

Війна в Україні закінчиться до завершення терміну повноважень президента Дональда Трампа (наступні президентські вибори у США відбудуться 2028 року).

Про це заявив колишній президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українському журналістові Дмитру Гордону.

«Він обіцяв закінчити цю війну і, гадаю, зробить усе, щоб так і сталося. І ми побачимо реальну силу США та Трампа. У мене немає сумнівів, що якщо вона повинна закінчитися, вона закінчиться в результаті дій Дональда Трампа. І закінчиться таким чином, щоб показати, що Америка — найсильніша», — сказав Дуда.

Він висловив впевненість, що війна закінчиться тим, що буде вигідно для України.

«Ми, як міжнародна спільнота, повинні робити все, щоб незалежна Україна існувала, могла розвиватися і щоб українці самі вирішували свою долю», — підсумував польський експрезидент.

Раніше соціологи провели опитування, коли закінчиться війна та скільки ще українці готові її терпіти.

