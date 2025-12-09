Коли закінчиться війна і будуть вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Коли закінчиться війна і якими можуть бути гарантії безпеки для України, як примусити Путіна сісти за стіл переговорів, і чи буде енергетичне перемир’я — про ці та інші важливі питання, що хвилюють більшість українців, дав відповідь президент Володимир Зеленський у онлайн розмові з журналістами, яка відбулася 9 грудня.

ТСН.ua зібрав найважливіші тези глави держави з цієї зустрічі.

Переговори про закінчення війни

Зеленський підтвердив, що є три окремі стратегічні документи: про закінчення війни, гарантії безпеки і відновлення України.

Президент поскаржився, що РФ не ставиться до переговорів серйозно.

«Передусім, ми не маємо перемовин з Російською Федерацією. Вони не виявляють ніякої зацікавленості. Але ми маємо інтереси і діалог з американською стороною. І ми їм вдячні за конструктивну роботу», — сказав він.

Також Зеленський повідомив, що Україна наразі не передавала до Сполучених Штатів Америки оновлений мирний план, але активно працює над ним і планує направити документ найближчим часом.

Чи дійсно США вимагають, щоб Україна віддала Донеччину і коли буде зустріч з Трампом

«Передусім, не США. Родоначальником цієї ідеї була Росія — щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка у цій справі, в цій темі, була на нашому боці, а Америка mediator тут. Але ми… Дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси», — запевнив президент.

Що стосується особистої зустрічі з Трампом, то Зеленський підтвердив, «готовий до будь-якої дати».

«Ми повинні робити все, щоб найближчі тижні, на наступному тижні, а, може, через — ми зустрічалися на рівні лідерів зі Сполученими Штатами Америки», — сказав він.

Гарантії безпеки

Президент заявив, що для Києва «дуже важливі» саме двосторонні гарантії безпеки України та США.

«Американці сказали нам наступне: вони хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, щоб ми це відчували, щоб була у нас зброя, а якщо що — застосовувалися санкції, щоб було у нас ППО, і щоб було Article 5 — тобто як п’ята поправка», — сказав глава держави.

З європейського боку Зеленський очікує на гарантії безпеки в рамках «Coalition of the Willings» («коаліції охочих»).

Вибори

Зеленський заявив, що «питання проведення виборів в Україні — це „питання українського народу, а не народів інших держав“. Водночас, він запевнив, що „не чіпляється за владу“ і готовий до виборів.

«І оскільки це питання сьогодні порушує президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів», — запевнив він.

Президент звернувся до США та європейських партнерів з проханням забезпечити безпеку для проведення виборів «за 60-90 днів».

Крім того, Зеленський пообіцяв звернутися до Верховної Ради, зокрема до провладної фракції «Слуга народу», з проханням підготували законодавчі пропозиції про проведення виборів під час воєнного стану.

Енергетичне перемир’я

Зеленський запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії.

«Передусім росіяни б’ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. І тому якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, ми завжди це підкреслювали, що ми готові», — сказав глава держави.

Чи поверне Україна Крим і чи вступить до НАТО

Дональд Трамп в інтерв’ю стверджував, що під час першої зустрічі з кремлівським диктатором Путіним Зеленський нібито категорично заявив: «Я хочу повернути Крим, і Україна буде в НАТО».

Зеленський визнав, що «може, це й сказав на першій зустрічі». Проте зараз він закликав українців «бути реалістами», адже сил на повернення Криму в України немає, а в НАТО нас не хочуть бачити США.

«Ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там. І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим», — заявив він.

Хто замінить Єрмака на посаді голови ОП

На це питання Зеленський намагався віджартуватися: «Таке відчуття, що легше, ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс (президента — Ред.).

Корупція в «Енергоатомі»

Зеленський розповів, який урок виніс від корупційного скандалу з «Енергоатомом».

Він сказав, що доручив прем’єрці Юлії Свириденко зробити «перезавантаження всіх енергетичних компаній, щоб більше не було таких ризиків».

«Треба, щоб антикорупційні органи, правоохоронні органи, всі наші інституції, які відповідають за це, за безпеку щодо антикорупційної політики дали відповідну інформацію, щоб у нас більше не було тих чи інших ризиків. Ну, і абсолютно ми будемо підтримувати роботу всіх відповідних інституцій», — запевнив президент.

Українська ракетна програма

За словами Зеленського, Україна перейшла до активного застосування власних далекобійних ракет, включно з «Нептуном» та ОТРК «Сапсан».

«Україна на сьогодні вже застосовує довгі „Нептуни“, „Паляницю“, „Фламінго“, а також „Сапсан“, — заявив президент.

Чи отримає Україна російські гроші

Зеленський наголосив, що «питання заморожених активів — це питання частково нашої безпеки».

Проте судячи з його відповіді, наразі конкретики з цього питання є мало.

«Іншого виходу просто немає. Ні у нас немає, тому що нам треба жити, вижити, боротися і не програвати. І в будь-якому випадку, якщо війна закінчиться, дай Бог, ці гроші нам потрібні. Абсолютно справедливо — щодо відновлення, як старт… Тому закінчиться війна — це відновлення, не закінчиться — це зброя», — пояснив президент.