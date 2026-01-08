Коли закінчиться війна в Україні: експерт дав сумний прогноз щодо "швидкого миру"

Трамп і Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп радикально змінює стратегію щодо Кремля. Замість обіцяного «швидкого миру за 24 години» Вашингтон перейшов до демонстративного силового тиску.

Про це у Facebook написав політолог Вадим Денисенко.

Сигнал, який Путін «проковтнув»

Останні дії в адміністрації Трампа свідчать про те, що період «заохочень» для Москви завершився. Наказ затримати два судна, безпосередньо пов’язані з Росією, став прямою перевіркою Кремля на міцність.

«Трамп підняв градус, розуміючи, що Путін ніяк не відповість. І Путін промовчав. Схоже, Трампу пояснили: диктатор просто водить його за ніс, а продовження м’якої політики лише обвалює рейтинги президента США», — зазначає Денисенко.

На думку експерта, Трамп опинився у ситуації «win-win»:

Якщо Путін злякається — Трамп стане «миротворцем Європи». Якщо Путін не піде на поступки — Трамп постане як борець з автократією.

Законопроєкт Ліндсі Грема: економічний зашморг для нафти

Важливим інструментом тиску став законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який Трамп підтримав. Цей закон передбачає безпрецедентні санкції проти будь-яких країн, що продовжують купувати російську нафту.

Чому мир знову відкладається

Попри «кураж» Вашингтона, розраховувати на закінчення війни в найближчі тижні не варто. Денисенко виділяє кілька причин:

Тактика очікування: Путін зараз «сховався» і чекає, чи вистачить у Трампа рішучості довести економічний тиск до кінця.

Відсутність козирів: у Трампа наразі немає магічного інструменту, який би змусив Кремль відмовитися від територіальних претензій і вимог щодо зняття санкцій.

Китайський фактор: США демонстративно не чіпають китайські судна. Пекін залишають на потім, намагаючись спочатку ізолювати Росію від Індії та Бразилії.

«Швидкий мир майже неможливий. Трамп запропонує Путіну повернутися до переговорів через кілька місяців, а чи прийме він їх — залежить від реального рівня болю від нових санкцій», — резюмує політолог.

За прогнозами аналітика, справжню «гру по суті» між США та Китаєм, яка безпосередньо вплине на долю РФ, ми побачимо ближче до квітня, коли може відбутися зустріч лідерів двох наддержав.

Нагадаємо, 7 січня США захопили нафтовий танкер під російським прапором. Днями судно, спочатку відоме як Bella-1, прослизнуло крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилило спроби Берегової охорони США піднятися на нього.