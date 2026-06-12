Коли закінчиться війна в Україні: Лукашенко видав свій прогноз

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко висловив упевненість, що війну можна завершити вже цього року. Водночас він не уточнив, за яких саме умов це може статися та яким бачить механізм досягнення миру.

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За словами Лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

«Сучасні війни є наслідком дій самих людей, а тому саме люди здатні їх зупинити», — вважає диктатор.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Тим часом Лукашенко заявив, що йому з російським диктатором Путіним доведеться відбивати напад зі сторони Польщі, країни Балтії та України.

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«Це не означає, що ми завтра ж, якщо там розпочнеться якесь протистояння, завдамо удару ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде вчинено агресію проти нас. У нас достатньо іншої зброї, щоб цьому протистояти. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є», — запевнив він.

Потім Лукашенко раптово заявив, що Білорусь нібито не планує відправляти своїх громадян на бойові дії за межами країни, але готова «захистити» сусідів.

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