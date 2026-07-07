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Коли закінчиться війна в Україні — відповідь Буданова
Шанси на закінчення війни в Україні є, однак сторони зараз пішли в ескалацію.
Мирний процес не законсервований, але уповільнений, а будь-яка війна колись закінчиться.
Про це заявив один із ключових українських учасників цих переговорів, керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.
«Шанси є, і навесні був дуже хороший темп переговорів. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це все розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», — заявив глава ОП.
Він додав, що рано чи пізно Росія буде зацікавлена в діалозі.
На запитання, чи відбудеться незабаром візит Віткоффа та Кушнера до Києва, Кирило Буданов відповів: «Він уже багато разів відтерміновувався. Але питання ж не в візиті. Питання в тому, чим це все завершиться. Якщо нам потрібно завершення, то форма — це вже досить другорядне питання».
Закінчення війни в України — останні новини
Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія в рамках переговорів вимагає від України вивести війська з Донецької області впродовж двох місяців. «Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови», — заявив Зеленський.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) після цієї заяви українського президента відзначив, що наступ російських військ в Україні сповільнився, оскільки українські сили вже тривалий час продовжують відбивати їхні атаки на різних ділянках фронту.
Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив доволі несподіваний і жорсткий сценарій завершення війни в Україні, який передбачає тимчасову паузу на фронті та внутрішній колапс самої країни-агресорки.