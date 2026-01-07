- Дата публікації
Коли закінчиться війна: Зеленський назвав новий термін
Президент Зеленський прогнозує завершення війни до кінця головування Кіпру в Раді ЄС.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може закінчитися упродовж наступних пів року.
Про це глава держави сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС.
«Ми в Україні хочемо, щоб наша територіальна цілісність і суверенітет поважалися. Я радий бути тут в той час, як Республіка Кіпр переймає головування в Європейському Союзі і ми багато чого чекаємо від цього головування. Для України це дуже важливий момент», — зазначив Зеленський.
Він додав, що під час головування Кіпру в Раді ЄС Україна сподівається побачити початок імплементації нового пакета допомоги, що сприятиме зміцненню стійкості усієї Європи.
Також Зеленський сподівається, що війна з РФ може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС (держави-члени ЄС головують у Раді Євросоюзу по черзі впродовж шести місяців).
«Перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і всіма учасниками „Коаліції охочих“. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства», — додав Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував впертість Кремля у переговорах.