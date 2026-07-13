Коли запрацює антибалістична система FREYA: Зеленський назвав очікувані терміни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що перша європейська антибалістична система FREYA почне працювати вже протягом наступних 12 місяців. За його словами, Україна завершує розробку ракети-перехоплювача для цього проєкту.

Про це глава держави заявив після засідання антибалістичної коаліції.

«Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Тому FREYA має стати реальністю», — сказав президент.

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За словами глави держави, Україна готова забезпечити свою частину проєкту — антибалістичну ракету, робота над якою вже завершується.

«Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об’єднали зусилля», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що FREYA має стати спільним європейським проєктом, який забезпечить континент сучасною системою протидії балістичним загрозам.

За словами Зеленського, до роботи над проєктом вже залучені Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Іспанія, а також НАТО, Європейський Союз і провідні європейські оборонні компанії.

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Президент також заявив, що потреба у системах протиракетної оборони у світі лише зростатиме через війни, розв’язані Росією та Іраном, а також співпрацю Росії й Північної Кореї у сфері ракетних технологій.

«Європі потрібно більше антибалістики — сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему», — наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна представить партнерам проєкт спільного європейського виробництва системи Freya — української антибалістичної системи, яка має стати дешевшим і масовішим аналогом американського комплексу Patriot для перехоплення балістичних цілей. До антибалістичної коаліції вже долучилися вісім країн.

Пізніше українська компанія Fire Point анонсувала європейську антибалістичну програму Freya разом із українською ракетою-перехоплювачем FP-7.x.

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