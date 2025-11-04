Коли завершаться переговори про вступ України до ЄС: Матернова назвала дату

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова / © ТСН

Україна та Європейський Союз мають намір завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час пресбрифінгу, що відбувся після офіційного передавання звіту про Україну в межах Пакета розширення ЄС 2025 року, підготовленого Європейською Комісією. Попри активні бойові дії, Україна залишається одним із чотирьох лідерів серед країн-кандидатів за прогресом у реформах.

Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент ТСН.ua Марія Васильєва.

У заході взяли участь премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Виняткова ситуація і позитивна тенденція

Катаріна Матернова підкреслила, що поточна ситуація є винятковою, оскільки ніколи раніше ЄС не проводив активні перемовини у час активних бойових дій. Це свідчить про унікальну відданість України своєму європейському шляху.

Посол ЄС відзначила, що Україна входить до четвірки лідерів серед країн-кандидатів за прогресом у реформах, і прогнозується, що переговори про вступ можуть бути завершені одночасно з Молдовою.

«Для України і Молдови очікується, що переговори завершаться у 28 році. Торік було 6 із 36 глав хороший прогрес, а цього вже 12 таких глав. Тенденція дуже позитивна», — наголосила Катаріна Матернова.

Вона також визнала, що «є питання, які викликають занепокоєння», і є рекомендації, які залишились ще з минулого року. Зокрема, вона зауважила, що у звіті наголошується на необхідності збереження незалежності антикорупційних інституцій.

Прогрес реформ та умова для членства

Звіт Європейської комісії, який було передано українській стороні, підтверджує, що держава продемонструвала помітний ріст у реформах попри повномасштабну війну. У пакеті розширення ЄС йдеться про те, що Україна впевнено просувається шляхом членства. У жодному розділі звіту ЄС не виявив відсутності прогресу з боку України за минулий рік — оцінки у різних главах коливаються від «обмеженого» до «доброго». Водночас у «фундаментальних» розділах про правосуддя та антикорупційну політику Україна отримала оцінку «певний прогрес».

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна прагне стати повноцінною частиною Європейського Союзу, рішуче відкидаючи ідеї проміжних чи обмежених статусів. Український лідер підкреслював, що держава «не може бути напівактивним або напівчленом» у Європейському Союзі і Україна прийме лише «повноцінне членство» у цій спільноті.