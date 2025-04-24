Коли Зеленському варто зустрітися з Трампом: порада Болтона

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон / © УНІАН

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Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто спробувати зустрітися з президентом США під час майбутніх похоронів Папи Римського.

Про це Джон Болтон повідомив в коментарі для видання «Бабель».

Болтон наголосив, що Україні варто активно працювати з усіма гілками влади США, включаючи команду Трампа.

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«Одна з можливостей може зʼявитися в суботу на похороні Папи Римського в Римі. Трамп оголосив, що їде. Зеленський оголосив, що буде присутній. Можливо, тоді в них буде шанс поговорити. Я думаю, що Зеленський, можливо, міг би спробувати побачити Трампа в Римі», — підкреслив ексрадник Трампа.

За його словами, Зеленський опинився в непростій ситуації, адже йому потрібно докладати зусиль, щоб привернути увагу Трампа.

«Зеленський вчинив правильно, запросивши Трампа приїхати в Україну, щоб той побачив, якої шкоди, яких руйнувань завдала війна. Трамп не хоче цього робити, бо знає, що він побачить, і не хоче цього визнавати», — заявив Болтон.

Нагадаємо, Трамп прокоментував переговори щодо України в Лондоні.