Коли Зеленський зустрінеться з Трампом: названа дата

© Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомив представник адміністрації США телеканалу ABC News.

Візит українського лідера до Вашингтона пов’язаний із його участю у похороні сенатора Ліндсі Грема. Український чиновник зазначив, що Зеленський та республіканець із Південної Кароліни підтримували близькі стосунки, а Грем відвідував Україну незадовго до своєї смерті.

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Інформація про майбутню зустріч з’явилася на тлі заяв Зеленського про те, що Україна передасть американській стороні дані щодо можливої допомоги Росії Ірану під час війни.

У дописі в соцмережі X український президент заявив, що від початку липня Україна фіксувала російську супутникову розвідку щодо об’єктів країн Перської затоки та американських військових об’єктів у регіоні. За його словами, існує зв’язок між отриманням Росією цих даних і ударами Ірану — до, під час та після атак.

У Білому домі не прокоментували заяви України та не повідомили, чи отримували американські посадовці розвіддані, про які говорив Зеленський.

Водночас Дональд Трамп заявив, що не вважає, ніби Росія чи Китай якимось значним чином допомагають Ірану. За його словами, лідери РФ і КНР запевнили його, що не беруть участі в такій підтримці.

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Раніше Трамп заявив, що його прихильники з руху MAGA підтримують те, що підтримує він сам. Коментуючи зростання підтримки України серед частини своїх прихильників, Трамп погодився із твердженням журналіста, що він підтримує тих, хто перемагає. Американський лідер також сказав, що «майже всі», кого він підтримує, здобувають перемогу, а сам рух MAGA добре розуміє власні очікування. Заява пролунала на тлі обговорення зміни ставлення деяких прихильників Трампа до України після його публічних коментарів та контактів із Києвом.

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