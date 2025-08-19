Коли зустрінуться Зеленський з Путіним: The Telegraph назвало час

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський, схоже, домовилися провести особисту зустріч протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Путін погодився провести саміт із Зеленським після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.

За словами президента України, саме очільник Кремля вийшов із пропозицією щодо формату переговорів: спочатку двостороння зустріч, а потім — розмова за участю президента США.

Водночас Мерц висловив сумніви, чи матиме Путін «мужність» сісти за стіл переговорів із Зеленським. Адже раніше Кремль відмовлявся від діалогу, поки не буде розроблено офіційний мирний план.

Трамп зі свого боку оголосив про організацію переговорів і підтвердив намір приєднатися до наступної «трилатеральної» зустрічі з обома лідерами.

«Це був дуже хороший, перший крок у війні, яка триває майже чотири роки», — сказав американський лідер, зазначивши, що процес координують віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Нагадаємо, 18 серпня після зустрічі з Зеленським у Вашингтоні Трамп сказав, що телефонував Путіну і почав підготовку до саміту між президентами України та Росії, місце проведення якого ще буде визначено. За словами Трампа, «після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене».

За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, зустріч Зеленського та Путіна може відбутися до кінця серпня.