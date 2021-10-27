"Коля шо, дурень?": продавці на столичній Бессарабці шоковані заявами Тищенка про сало по 50 грн і гречку - по 12

"Коля шо, дурень?": продавці на столичній Бессарабці шоковані заявами Тищенка про сало по 50 грн і гречку - по 12

Працівники ринку розповіли, що нардепа тут бачать часто. Він купує сало, м'ясо. Торгується завжди до останнього.

Продавці шоковані заявами нардепа Миколи Тищенка, який стверджував, що на найдорожчому базарі столиці - Бессарабці - шмат сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Стільки ж – яловичина, від 50 до 70 гривень, але можна знайти і по 20. А гречку він купує приблизно по 12-28 гривень за кіло.

Про це у середу, 27 жовтня, пише "Сегодня".

"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – розповіла одна з продавчинь.

Її колега зазначає, що ресторатор прекрасно знає ціни і дивується, навіщо сказав таке взагалі.

"Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, на ні будь-якому іншому базарі!", - говорить вона.

Слід зазначити, що за такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 гривень за кіло.

Помідори та цибуля — по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень.

Горезвісна яловичина обійдеться покупцеві від 200 гривень за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину – по 140.

А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свині по 130, печінка – 59, антрекот – 180. Ціни вказані у гривнях за кілограм. За цілу качку просять 180 гривень (за кілограм).

Ціни на улюблені ласощі депутата Тищенка – сало - варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто.

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