"Коля шо, дурень?": продавці на столичній Бессарабці шоковані заявами Тищенка про сало по 50 грн і гречку - по 12

Працівники ринку розповіли, що нардепа тут бачать часто. Він купує сало, м'ясо. Торгується завжди до останнього.
Продавці шоковані заявами нардепа Миколи Тищенка, який стверджував, що на найдорожчому базарі столиці - Бессарабці - шмат сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Стільки ж – яловичина, від 50 до 70 гривень, але можна знайти і по 20. А гречку він купує приблизно по 12-28 гривень за кіло.
Про це у середу, 27 жовтня, пише "Сегодня".
"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – розповіла одна з продавчинь.
Її колега зазначає, що ресторатор прекрасно знає ціни і дивується, навіщо сказав таке взагалі.
"Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, на ні будь-якому іншому базарі!", - говорить вона.
Слід зазначити, що за такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 гривень за кіло.
Помідори та цибуля — по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень.
Горезвісна яловичина обійдеться покупцеві від 200 гривень за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину – по 140.
А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свині по 130, печінка – 59, антрекот – 180. Ціни вказані у гривнях за кілограм. За цілу качку просять 180 гривень (за кілограм).
Ціни на улюблені ласощі депутата Тищенка – сало - варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто.
Читайте також:
- "Банальна помста за "МастерШеф": Тищенко пояснив бійку з нардепом образою через кулінарне шоу
- "Ти - дурило?": Тищенко у Раді влаштував сутичку з іншим нардепом "Слуги народу"
- "А фортецю теж я зруйнував?": Тищенко заперечив затримку літака до Ужгорода