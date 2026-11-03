Колишня речниця Зеленського Мендель отримала підозру у держзраді: що їй закидає СБУ

Держзрада та виправдовування агресії: СБУ оголосила підозру Мендель / © ТСН

Реклама

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній прес-секретарці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

Про це передають пресслужби СБУ і ОГП.

Реклама

Правоохоронці поскаржилися, що Мендель займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.



Підозру Мендель оголошено за такими статтями Кримінального кодексу України:

Реклама

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«У своїх публічних висловлюваннях і дописах у соцмережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим та розпочату ним повномасштабну війну проти нашої держави», — йдеться в повідомленні СБУ.

В Офісі генпрокурора більш детально «пройшлися» по Мендель.

Там заявили, що до матеріалів, на яких ґрунтується підозра, увійшли її публічні висловлювання в іноземних медіа та соціальних мережах.

Зокрема, в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: «Я вірю, що Україна на межі зникнення», «Бачите, моя нація деградує».

Реклама

Також Мендель стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, «Немає свободи слова». «Країна повна заборон. Все заборонено», — говорила вона в інтервʼю та порівнювала ситуацію в державі з Радянським Союзом.

На власній сторінці у Facebook колишня речниця Зеленського поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

Оскільки Мендель перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Що відомо про Юлію Мендель

Нагадаємо, Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського від червня 2019 року до липня 2021 року. Того ж року вона написала книжку «Кожен з нас президент», у якій хвалила Володимира Зеленського.

Реклама

В одній із заяв вона назвала Зеленського «найвеличнішим лідером сучасності».

Проте зараз вона різко змінила свою риторику. У травні Мендель зазнала критики після свого резонансного інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського і звернулася до Путіна.

У червні цього року Мендель знову звинуватила українську владу в тому, що їй нібито вигідна війна. Колишня речниця Зеленського уже договорилася до того, що назвала свого колишнього шефа диктатором.

13 вересня цього року Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої речниці Мендель. Згодом Юлія Мендель поскаржилася, що їй заборонили вхід в Європарламент.

Про всі етапи життя колишньої речниці Володимира Зеленського та її останні одкровення читайте у цій статті ТСН.ua.

Новини партнерів