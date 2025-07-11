Колишній очільник MI6: Путін "грав на Дональді Трампі", але перестарався

Путін "грав на Дональді Трампі", але перестарався / © Associated Press

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Колишній керівник MI6, сер Алекс Янгер, заявив, що президент Росії Володимир Путін, який раніше «грав на скрипці» з Дональдом Трампом щодо його планів в Україні, тепер «переграв» свої карти. За словами Янгера, спроби Путіна видати себе за «друга» американського президента мали приголомшливий зворотний ефект.

Про це пише Daily Mail.

«Лялька» Путіна: відносини Трампа та Росії

Нещодавно колишній британський розвідник сказав, що Дональд Трамп змінив думку. Раніше Трамп нібито співчував вторгненню Росії. Тепер він, схоже, вважає Путіна «лялькою». Розвідник, сер Алекс, вважає: дії Путіна, особливо посилення бомбардувань Києва (навіть попри спроби миру), можуть зіпсувати стосунки між лідерами США та Росії. На думку колишнього керівника MI6, Путін, екс-офіцер КДБ, «здивував» його тим, наскільки погано він «переоцінив» свої можливості.

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«Він досі грав Трампа, як скрипку, — додав сер Алекс. — Він створив цю ідею, що вони друзі, що вони рівноцінні та можуть разом вирішити всі світові проблеми».

Проте, як зазначає Янгер, для Дональда Трампа стає «цілком зрозуміло», що у Путіна «немає іншого плану, окрім як підкорити Україну», і це виставить Трампа «лялькою», що для нього «неприйнятно».

Сер Алекс Янгер також наголосив, що Путін «перебільшує свої можливості» і «не має військового рішення». Він зазначив, що за три роки Росія втратила мільйон людей, а територій контролює менше, ніж у 2022 році. Таким чином, Трамп залишається «єдиною відповіддю» для Путіна, і він «дуже небезпечно грає» в цій ситуації.

Зміна позиції Трампа

Позиція Трампа щодо України, схоже, різко змінилася за останні кілька місяців. Американський лідер дедалі більше відходить від російського наративу, що звинувачує Україну у розв’язанні війни. Тепер, схоже, вважає, що саме Москва безпідставно її затягує.

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Напруженість у відносинах між Трампом і Путіним виявилася, коли Трамп розкритикував Путіна за його «розбіжності» щодо України, демонструючи зростаюче роздратування Росією. На телевізійній зустрічі з високопосадовцями Трамп заявив: «Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає».

На питання про можливі подальші санкції проти Росії Трамп відповів: «Я розглядаю це питання», попередивши, що будь-які дії стануть «невеликим сюрпризом».

Погрози Трампа: «розбомблю Москву» та «розбомблю Пекін»

Раніше цього тижня стало відомо, що на закритій зустрічі з донорами Трамп нібито заявляв, що колись попереджав Путіна, що «розбомбить Москву», якщо той нападе на Україну. Запис зібрання під час збору коштів у 2024 році, очевидно, показує, як нинішній президент стверджує, що Росія ніколи б не вторглася в Україну у 2022 році, якби він був при владі.

Трамп стверджував, що під час свого першого терміну він сказав Путіну: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до чортиків. Кажу тобі, у мене немає вибору». За його словами, Путін відповів: «Я вам не вірю, нізащо», на що Трамп нібито сказав «нізащо».

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Пізніше в розмові Трамп, як повідомляється, висловив аналогічну погрозу голові Китаю Сі Цзіньпіну щодо Тайваню. «Я сказав їм те саме: „Якщо ви вторгнетеся на Тайвань, я розбомблю Пекін до чортиків“, — цитується Трамп. „Він подумав, що я збожеволів. Він сказав: „Пекін! Ти навіть не можеш бомбити [нерозбірливо]“. Я сказав: „У мене немає вибору“. Він повірив мені на 10 відсотків… і у нас ніколи не було проблем».

Ці заяви були виявлені в серії аудіозаписів, зроблених під час передвиборчої кампанії Трампа на благодійних заходах у Нью-Йорку та Флориді.

Нова військова допомога Україні

Адміністрація Трампа раніше утримувалася від надання додаткової військової допомоги Україні, сподіваючись на досягнення перемир’я. Проте у четвер президент, здавалося, різко змінив цю позицію. Принаймні частково, оголосивши про нову підтримку країни, що перебуває в облозі.

Президент повідомив NBC News, що він домовився через НАТО про відправлення до Києва нових протиракетних систем Patriot, щоб допомогти відбити російські атаки на цивільні цілі.

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«Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на всі сто відсотків, — сказав пан Трамп. — Ми збираємося відправити „Патріоти“ до НАТО, а потім НАТО їх розподілить».

Наразі незрозуміло, які точні параметри угоди між США та альянсом, а також коли вона відбудеться.

Триваючі атаки та евакуація сиріт

Новина про угоду про постачання зброї з’явилася на тлі того, як Україна продовжує зазнавати ракетних атак та атак безпілотників з боку Москви.

Нові зворушливі кадри, оприлюднені вчора вранці, показали момент евакуації невиліковно хворих сиріт в Україні до бомбосховища під час одного з останніх ударів безпілотників. Медсестри несли на руках страждаючих дітей, які були змушені тікати з хоспісу через нещадні удари Володимира Путіна по цивільному населенню.

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Цей моторошний кліп було знято в ніч на 9 липня або рано вранці 10 липня. На відео видно, як дітей евакуюють до притулку в «Будинку метеликів» у Чернівцях, де знаходиться найбільше в Україні дитяче паліативне відділення. «Кожен такий спуск у бомбосховище для тяжкохворих дітей становить загрозу для життя», — йдеться у підписі до фотографії.

Сиріт можна було побачити лежачими на килимках на підлозі після того, як їх витягли з ліжок. Деякі з розгублених дітей плакали, коли їх виносили з лікарні, а медсестри намагалися втішити їх заспокійливими посмішками. Щонайменше десять тяжкохворих сиріт родом з Кривого Рогу — батьківщини Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав із НАТО угоду про постачання американської зброї до України через Альянс. В Росії кажуть, мовляв, це бізнес.

За його словами, нібито йдеться про бізнес і більш нічого. Мовляв, «від зміни місць доданків сума не змінюється». Не забув Пєсков і традиційну Кремлівську лякалку про «накачування України зброєю».

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