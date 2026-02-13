ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Колишнього заступника голови ОП Шурму та його брата оголосили в розшук

Правоохоронці підозрюють ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ростислав Шурма

Ростислав Шурма / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Ексзаступника голови ОП, колишнього члена наглядової ради «Нафтогаз України» Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.

Про це стало відомо з сайту МВС.

Обох підозрюють за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Ростислав Шурма наразі перебуває за кордоном

Ростислав Шурма наразі перебуває за кордоном

Його брат теж оголошено у розшук

Його брат теж оголошено у розшук

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу президента. Згодом він виїхав за кордон як батько трьох дітей, де до нього прийшли з обшуками місцеві правоохоронці за запитом НАБУ.

А вже у січні 2026 року НАБУ та САП оприлюднили записи розмов, які свідчать, що Шурма особисто контролював рівень виплат за «зеленим тарифом» підконтрольним йому компаніям.

Справа, яку розслідують НАБУ та САП, стосується комерційних енергогенерувальних об’єктів у Запорізькій області, що опинилися під окупацією. Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що держава могла сплатити понад 320 мільйонів гривень за електроенергію станціям, пов’язаним із братом Шурми та його колишнім підлеглим.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie