Політика
727
1 хв

Команда Кім Чен Ина зачистила його сліди після зустрічі з Путіним (відео)

Журналісти зафіксували на відео незвичну поведінку команди Кім Чен Ина після його переговорів із Володимиром Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним

Зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним / © Associated Press

Після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним команда першого ретельно протерла стілець і стіл, якими користувався Кім.

Про це повідомили кремлівські журналісти, які опублікували в Мережі відповідне відео.

Припускається, що команда північнокорейського диктатора протерла стіл зі стільцем, аби видалити будь-які можливі сліди ДНК Кіма.

На опублікованому ролику видно, як якийсь чоловік ретельно протирає серветкою меблі, після чого йде геть.

Зауважимо, що й команда Путіна вдається до посилених заходів безпеки, щоби його ДНК не потрапила до чужих рук. Так, 2022 року з’явилася інформація, що російського диктатора за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає сечу та фекалії Путіна до валізи і вивозить їх до РФ. Мета — аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень очільника Кремля та дізнатися про стан його здоров’я.

Нагадаємо, зустріч Путіна та Кіма відбулася в Пекіні, куди обоє прибули на великий військовий парад з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. Під час зустрічі лідер КНДР пообіцяв російському диктатору «повну підтримку». За словами Кіма, Пхеньян вважає допомогу Москві «братнім обов’язком», що підтверджує тісний союз між двома країнами у війні проти України.

