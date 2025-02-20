Команда Трампа хоче позбутися Зеленського – The Economist

Президент США Дональд Трамп хоче позбутися президента України Володимира Зеленського, який йому ніколи не подобався. Річ не у виборах, а в тому, щоб просто усунути главу держави.

Про це пише The Economist із посиланням на слова колишнього дипломата.

У публікації йдеться, що для України зараз відкрився новий фронт — цього разу несподівано із Заходу. Нахабні виступи Трампа щодо Росії публічно засліпили Зеленського. І він почав проявляти свій гнів. Так, 18 лютого президент України скасував давно заплановану поїздку до Саудівської Аравії, заявивши, що не хоче, щоб його візит асоціювали з переговорами, які відбуваються там без нього: "Нас не запросили… Для нас це було сюрпризом, я думаю, і для багатьох інших". А 19 лютого Трамп назвав Зеленського "диктатором".

Рішення президента США поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним і явне бажання Трампа реабілітувати Кремль шокували політиків у Києві. Але зараз мало хто справді здивований.

"Наш психічний стан був поганим того дня, коли ми почули новини, але ми цього очікували", – сказав депутат від партії "Слуга народу".

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Ні для кого не було таємницею, що двері у Вашингтоні для представників України були зачинені.

"Ми розуміли, до якого рівня російські наративи закріпилися в Америці", – сказав депутат.

Інший депутат від опозиції описав відчуття "зловісного передчуття" в парламенті, оскільки народні обранці готуються до можливості голосування за принизливу угоду про припинення вогню.

"Мир потрібен. Нам потрібен мир. Питання полягає в тому, щоб мир не покінчив з нами", – сказав український високопосадовець.

Слова команди Трампа повторюють російську пастку

Попри всі потрясіння, нічого схожого на мирну угоду поки немає. Але наразі багато що розвивається за найгіршим для України сценарієм. Багато представників її еліти побоюються, що слова команди Трампа повторюють російську пастку: заклики до припинення вогню без гарантій безпеки та до негайних виборів, які зруйнують українську єдність.

"Схоже, пан Трамп хоче позбутися пана Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є складним. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського", – сказав колишній дипломат.

Швидкість Трампа, ймовірно, призведе не стільки до швидкого миру, скільки до неприйнятної пропозиції Україні. Тоді Зеленському доведеться затягнути процес і в цьому проміжку часу вести переговори. На відміну від президента США, український президент не розкривав своїх червоних ліній. Готовність сидіти з "вбивцею" (під яким він мав на увазі Путіна) є достатнім компромісом, сказав Зеленський цьому виданню минулого тижня.

Однак президент України вже дав зрозуміти, що не погодиться ні на припинення вогню без гарантій безпеки, ні на будь-яку угоду, укладену за його спиною.

Український високопосадовець сказав, що навряд чи держава коли-небудь офіційно визнає втрачені території як частину угоди. Водночас визнає, що членство в НАТО вважається віддаленою перспективою. Щонайменше, що Україна може прийняти, каже посадовець, це продовження зв’язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації, постійний потік зброї та грошей, а також іноземні миротворчі сили. Кількість цих сил має менше значення, ніж факт їхньої наявності: "Коли вони тут, ми вважаємо, що їм буде важко піти".

Теоретично Україна може продовжувати боротьбу всупереч угоді Трампа

Теоретично Україна могла б продовжувати воювати, ігноруючи угоду, укладену Трампом. Натомість на практиці її позиції з часом лише слабшатимуть. Війна є жорстокою для обох сторін, але особливо — для біднішої та менш чисельної України.

Українська армія показала високу майстерність на рівні своїх частин. Але є серйозні проблеми на операційному рівні та помітна відсутність стратегічного планування. У бригадах на передовій не вистачає людей, деякі скорочуються менше ніж на третину від звичайної чисельності.

Трамп тим часом має багато важелів, які він може застосувати, щоб забезпечити виконання рішення. Він може – і дуже ймовірно це зробить – скоротити або припинити військову допомогу. Він може в односторонньому порядку зняти санкції з Росії. Він може припинити й іншу життєво важливу підтримку, таку як цілевказування в реальному часі та Starlink, який є основою комунікацій України на полі бою. Існують нові обхідні рішення, але відключення цих систем завдало б серйозного удару.

"Якщо Зеленський зможе мобілізувати 18-20-річних чоловіків, можливо, варто боротися. Якщо він не може, він повинен прийняти найкращу угоду, яку зможе", – сказав один американський високопосадовець.

Оскільки Європа виключена з угод Трампа, тепер багато чого залежить від Зеленського та його волі до боротьби. У президента України є вагома причина протистояти суворим вимогам: від цього залежить його робота та місце в історії. Але протистояти американському лідеру, який використовує ворогів для визначення себе, буде небезпечно та психологічно важко. Інсайдери стурбовані тим, що Зеленський замикається у дедалі вужчому колі – саме в той час, коли йому потрібна найширша підтримка.

"Ніхто не готовий сказати йому "ні" і він робить помилки", – сказав один з інсайдерів.

У матеріалі йдеться, що багато українців також явно розчаровані своїм воєнним лідером. Внутрішнє опитування, проведене The Economist, показує, що Зеленський програє майбутні вибори з результатом 30% до 65% ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який ще не прийшов у політику. Згідно з результатами січневого опитування, довіра до Зеленського впала до 52%, що є найнижчим показником за всю війну. Це значно нижче за 90% довіри на початку вторгнення, хоча значно вище 4%, про які стверджував Трамп.

Коли настане "справжній український жах"?

Якщо все це здається небезпечним — це не найгірший сценарій. Справжній український жах настане, якщо Трамп повністю втілить у життя кремлівський план:

припинення вогню без ефективних гарантій безпеки;

вибори, які призведуть до політичного паралічу, слабкого президентства, розбитого парламенту;

потім демобілізація, масова еміграція і початок внутрішньої дезінтеграції.

Єдність, продемонстрована українцями в перші дні війни, залишилася б далеким спогадом.

"Це далеко не неможливий сценарій. Пам’ятайте, що в країні мільйони одиниць зброї. Навіть трофейний російський танк на передовій можна купити за 100 тисяч гривень", – сказав один чиновник.

Нагадаємо, напередодні Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і порадив "діяти швидше", бо "нічого не залишиться від країни і не буде чим керувати".