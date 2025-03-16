Команда Трампа могла вже таємно домовитися з Путіним — ексвіцепремʼєр

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа могла таємно домовитися з кремлівським диктатором Путіним про ряд речей, зокрема тих, які стосуються економічного інтересу Вашингтона.

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній віцепрем'єр із питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

"США й Росія домовляються про Арктику, росіяни, пропонують американцям певні африканські країни, далі метали рідкісноземельні. Росіяни прямим текстом говорять американцям, що ми запропонуємо вам свої рідкісноземельні метали, можете видобувати рідкісноземельні метали на тих територіях, які ми зараз окупували, - сказав Рибачук.

Він зазначив, що росіяни використовують економічні важелі, обіцяючи Трампу величезні прибутки, але взамін вимагають політичних поступок.

"І те, що основний перемовник зараз не Рубіо, а Віткофф, і з російського боку Дмитрієв, такий собі олігарх, член родини, - оці два, Віткофф і Дмитрієв, насправді домовляються і, можливо, уже й домовились про реальні речі", - пояснив Рибачук.

Водночас, якби Трамп керувався лише економічними інтересами, то в України не було б шансу отримати від нього підтримку.

"Тобто, зрозуміло, ми не можемо конкурувати, ми не можемо запропонувати Трампу більше, ніж може йому запропонувати Росія. Якби він міг тільки економічними інтересами керуватися, у нас би не було шансів. Але є інші речі, зокрема є політичні речі, геополітичні. І реакція Європейського Союзу нам дуже була помічною. Треба сказати, що якби не така швидка, миттєва дипломатична реакція, підтримка України Європейським Союзом, якби не зусилля Британії, президента Макрона, прем'єрки Італії, то, напевне, нам би не вдалося зараз вирулити з цієї ситуації, яка відбулася в Джидді. Там точно попрацювали європейці", - додав він.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стермер заявив, що будь-які мирні ініціативи щодо України мають бути узгоджені з Вашингтоном.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський затвердив склад команди перемовників.

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