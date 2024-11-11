Команда Трампа обговорює "балтійський варіант" щодо окупованих територій України: що це означає

Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість"балтійського варіанта" стосовно тимчасово окупованих Росією територій України.

Таку думку висловив американський політолог Адріан Каратницький у коментарі "Укрінформ".

"Думаю, вони хочуть припинення вогню, завершення активної фази війни. Очевидно, що прийняття обома сторонами територіального розподілу, який є, але без визнання анексії Росією загарбаних територій та з пошуком інших способів їхнього повернення", - сказав експерт.

З його слів, це такий "балтійський варіант". Він пояснює, що Америка не визнаватиме окуповані території частиною Росії та продовжить санкції, але водночас відстрочить українське членство в НАТО, "як пишуть, на 20 років". На думку Каратницького, російські умови до мирного врегулювання теж зміняться.

На переконання Каратницького, адміністрація Трампа не прийме умови російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, про демілітаризацію України.

"Трамп не жертвуватиме своєю репутацією та іміджем як сильного лідера, який сам може примусити інших робити щось конкретне, позитивне".

Говорячи про можливі важелі впливу Вашингтона на Путіна, експерт каже про російські активи у Європі, які Трамп може змусити спрямувати на потреби України. Головним чином - на закупівлю американської зброї.

"Трамп може сказати Росії: або приймаєте перемирʼя, або ми дамо українцям ресурси, які примусить вас до цього", - зазначив експерт.

Втім, Трамп може заявити європейцям, що вони фінансуватимуть витрати України на оборону. Мовляв,"чим швидше ви це зробите (конфіскуєте 300 млрд активів - Ред.), тим швидше ми передамо Україні зброю", зазначив Каратницький. Втім, "лише в тому разі, якщо Росія відмовиться від будь-якого розумного в очах Америки розв'язання проблеми".

Дональд Трамп не піде на "капітуляцію України" ще й через позицію Європи, наголосив Каратницький. Адже політик не захоче створювати кризу у відносинах між США і Європою,"бо Америка шукає також альянсів для подальшої гри з Китаєм" і протистояння загрозам з боку недемократичних країн.

"Вимога капітуляції отримала б відсіч від європейських країн, адже вона означала б велику загрозу, що збройним шляхом можна змінювати території", - сказав він.

За словами Каратницького, всередині Республіканської партії зберігається великий вплив традиційного крила, сформованого" в епоху Рейгана" (близько 50% виборців Трампа), яке"дуже негативно ставиться до Путіна".

Каратницький вважає малоймовірними пропозиції у команді Дональда Трампа створити 800-мильну буферну зону між Україною та Росією з розміщенням міжнародних миротворчих сил.

Нагадаємо, в уряді Великої Британії розглядають кілька можливих варіантів підходу щодо війни в Україні після зміни владу у Сполучених Штатах.

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