Політика
287
Команда Трампа отримала указ перед переговорами з РФ: що доручив президент США

Віце-президент США заявив про прогрес у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Дмитро Гулійчук
Джей Ді Венс, Дональд Трамп і Марко Рубіо / © Associated Press

США добиваються прогресу в переговорах щодо врегулювання війни в Україні і зможуть довести їх до усішного завершення.

Про це заявив віцепрездент США Джей Ді Венс в коментарі Fox News.

«Я думаю, що ми досягаємо прогресу, я дійсно вважаю, що є прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто продовжимо працювати над цим (врегулюванням війни — ред.)», — сказав Венс.

За його словами, наразі Дональд Трамп «оптимістично налаштований» на те, що США зможуть довести переговори до успішного завершення.

«Ми вели дуже, дуже цілеспрямовані переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, у Росії є свої червоні лінії, у України — свої. І президент Трамп щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покінчити з вбивствами… Це було важко, але я думаю, що ми досягаємо прогресу… Ця війна погана для світу і погана для Америки, тому ми й надалі будемо над цим працювати», — зазначив віцепрезидент.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня.

За інформацією видання Axios, останні переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».

Президент України визнав, що на них вдалося досягти успіху лише щодо 2 пунктів.

