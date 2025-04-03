Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Команда президента США Дональда Трампа зараз програє дві світові війни. Перша — це та, яку президент Росії Володимир Путін оголосив Заходу, коли вторгся до України. Друга — метафорична війна, яку сам Трамп зараз веде проти союзників США.

Про це йдеться у статті видання The Hill.

Видання зазначає, що цей саморуйнівний підхід команди Трампа точно не зробить Америку великою знову. Ба більше, якщо цей підхід не зупинити, він може призвести до часткового або повного знищення глобальної економічної та військової могутності США.

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Жодна держава не може вижити, якщо перебуває у стані конфлікту з усім світом. США одночасно протистоять агресивній Росії в Європі, економічному супернику в особі Китаю, авторитарним режимам в Ірані та Північній Кореї, що прагнуть отримати ядерну зброю, а також хуситам у Ємені, які загрожують судноплавству в Червоному морі та Аденській затоці.

Однак замість того, щоб зміцнювати союз із партнерами для захисту демократії, адміністрація Трампа веде торговельні війни та ставить під сумнів повну підтримку НАТО. Деякі представники його команди, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, навіть стверджують, що Євросоюз має самостійно відповідати за власну безпеку — як на континенті, так і в стратегічних водах Червоного моря.

Це свідчить про докорінний зсув у використанні традиційних важелів впливу — дипломатії, інформаційної політики, військової сили та економіки (DIME). Свідомо чи ні, Білий дім підриває глобальні позиції США, послаблюючи власний вплив у світі.

Путін водить Трампа за ніс

Автори матеріалу нагадали невдалий підхід Трампа до Путіна щодо України. Він робив одну поступку за іншою: часткові припинення вогню по енергетичних об’єктах у Росії та військово-морських цілях у Чорному морі — лише для того, щоб змусити президента РФ сісти за стіл переговорів у Джидді.

Але напередодні Москва оголосила, що відкидає мирну угоду Трампа «в її поточному вигляді».

«Як ми попереджали минулого тижня, Путін просто тягне час. Чому? Тому що він готує новий масштабний наступ на Донбасі. У понеділок Кремль оголосив про початок „одного з найбільших призовів за останні роки“ — 160 000 новобранців (на 10 000 більше, ніж за весь минулий рік)», — зазначається у статті.

Автори додали, що призов у Росії завжди викликає невдоволення, тож показово, що Путін збільшує його масштаби. Він не робив би цього без конкретної мети.

Росія веде проксі-війни на Близькому Сході

Путін також веде проксі-війни на Близькому Сході. Хусити в Ємені та «Аль-Шабааб» у Сомалі не діють у вакуумі. Росія постачає Ірану балістичні ракети, а той озброює обидва угруповання, які загрожують американському судноплавству та військово-морським силам у Червоному морі та біля Африканського Рогу.

Росія також захищає верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його ядерну програму. Цього тижня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що наслідки удару США по іранських ядерних об’єктах будуть «катастрофічними».

Китай користується помилками Трампа

Водночас президент Китаю Сі Цзіньпін повною мірою використовує стратегічні прорахунки Трампа в Індо-Тихоокеанському регіоні. Так, у березні Пекін оголосив про збільшення оборонного бюджету на 7,2% 2025 року. Водночас військово-морський флот КНР проводить масштабні навчання, демонструючи свою силу.

Як приклад видання навело військові маневри китайських ВМС у Тасмановому морі — між Австралією та Новою Зеландією. Водночас китайські кораблі переслідують філіппінські судна у Південно-Китайському морі.

Найбільше занепокоєння викликають військові навчання Китаю, які той влаштував минулого тижня, і які спрямовані на блокаду та вторгнення на Тайвань. У межах цих навчань майже 100 китайських кораблів завдавали «точкових ударів» по імітованих цілях, серед яких були порти та енергетичні об’єкти.

Зазначається, що окрім затягування часу у війні проти України, Путін ще й допомагає Китаю посилювати тиск на Тайвань. Це підриває довіру до США серед союзників у Тихоокеанському регіоні, таких як Японія та Австралія.

США відштовхують союзників

Видання акцентує, що з огляду на зростання загроза з боку «осі зла» — Росії, Китаю та Ірану — адміністрація президента США мала б об’єднати союзників для спільної відповіді. Але замість цього Білий дім 2 квітня оголосив «Днем визволення», і це лише посилює розкол із Європою.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн так відповіла на це: «Ми маємо все необхідне, щоб захистити наш народ і наше процвітання. Ми сильні, щоб вести переговори, ми маємо владу, щоб чинити опір».

Автори публікації вважають, що вона має рацію. Економічно ЄС більший за США. У сфері оборони європейські союзники нарощують закупівлі озброєнь у Південній Кореї та Франції, які зараз становлять 6,5% європейського імпорту зброї в НАТО.

Цією ситуацією користується і Китай. У березні Пекін заявив про готовність співпрацювати з ЄС, щоб протидіяти американським митам.

А ще замість роз’єднання Росії з Китаєм Трамп лише посилює їхній союз. А замість залякування Європи президент США підштовхує її до економічної співпраці з Пекіном, що загрожує американським компаніям.

Трамп ризикує втратити все, якщо не змінить курс

Інструменти національної могутності США зазвичай приносять перемоги, а не поразки. Але Трамп ризикує втратити все, якщо не змінить курс, наголошується у статті. Відштовхування союзників — це погана стратегія.

«Третю світову війну ще можна виграти. У Трампа є всі необхідні карти для перемоги. Йому просто потрібно їх використати, щоб захистити національні інтереси США та стримати Росію, Китай, Іран та інші загрози», — резюмується у матеріалі.

До слова, раніше експосол України у США та в Росії, експредставник держави при ООН Володимир Єльченко пояснив, які дії Трампа можуть призвести до Третьої світової війни.