Команда Трампа розглядає авіаудари, щоб зупинити розроблення Іраном ядерної зброї – WSJ

Раніше офіційні особи США заявляли, що Ірану може знадобитися кілька місяців, щоб створити ядерну зброю.

Новообраний президент США Дональд Трамп зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, включно з можливістю превентивних авіаударів. Це стане кроком, який порушить давню політику стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій.

Про це йдеться у публікації видання The Wall Street Journal.

Варіант воєнного удару по ядерних об’єктах Ірану зараз серйозніше розглядається деякими членами перехідної команди Трампа, які зважують падіння режиму президента Башара аль-Асада в Сирії – союзника Тегерана, майбутнє військ США в сирійському регіоні та знищення Ізраїлем повстанців-проксі "Хезболла" та ХАМАС.

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Послаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття ядерної роботи Тегерана, яка активно розвивається, спричинили активізацію делікатних внутрішніх дискусій, заявили чиновники перехідного уряду. Однак усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях.

Трамп сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху під час останніх дзвінків, що він стурбований проривом іранської ядерної зброї. Про це повідомили двоє людей, знайомих з їхніми розмовами, давши зрозуміти, що новообраний президент США шукає пропозиції щодо запобігання такому результату. Трамп хоче планів, які не призведуть до розпалювання нової війни, зокрема тієї, яка може залучити американську армію, оскільки удари по ядерних об’єктах Тегерана потенційно можуть поставити США та Іран на курс зіткнення.

Зазначається, що тільки в Ірані достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб. Це робить країну єдиною, що не володіє ядерною зброєю, яка виробляє 60% розщеплюваного матеріалу, близького до збройового. Щоб перетворити цей запас на збройне ядерне паливо, знадобиться лише кілька днів.

Раніше офіційні особи США заявляли, що Ірану може знадобитися кілька місяців, щоб створити ядерну зброю.

Перехідна команда новообраного президента розробляє те, що вона називає стратегією "максимального тиску 2.0" проти режиму. Про це повідомили знайомі з плануванням особи. Трамп і його помічники розробляють військові кроки, які можуть стати центральними для антитегеранської кампанії, хоча все ще в поєднанні з жорсткішими фінансовими санкціями.

Знайомі з планом чотири особи повідомили, що під час обговорень, зокрема під час деяких переговорів із Трампом, виникли два широкі варіанти. Один із шляхів, описаний двома знайомими з планом людьми, передбачає посилення військового тиску шляхом відправлення на Близький Схід більшої кількості американських сил, військових літаків і кораблів. США також могли б продавати Ізраїлю сучасну зброю, наприклад бомби для підриву бункерів, посилюючи свою наступальну вогневу міць, щоб вивести з ладу іранські ядерні об’єкти.

Загроза застосування військової сили, особливо в поєднанні з санкціями, запровадженими США, які можуть завдати шкоди економіці Ірану, може переконати Тегеран, що немає іншого вибору, окрім як дипломатично врегулювати кризу.

Альтернативний шлях полягає у спробі використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з санкціями, запровадженими США, щоб заштовхнути Тегеран до прийняття дипломатичної резолюції. Це стратегія, яку Трамп використовував у відносинах з Північною Кореєю під час свого першого терміну, хоча зрештою дипломатія зазнала невдачі.

Незрозуміло, який варіант обере Трамп, який говорив про уникнення Третьої світової війни та укладав угоди з Тегераном. Хоча політик наполягав на тому, що він прагне уникнути масштабної ескалації на Близькому Сході, в інтерв’ю Time Трамп сказав про і снування шансу на те, що США можуть розпочати війну з Іраном, частково через те, що Тегеран планував його вбити:

"Все може статися. Це дуже нестабільна ситуація".

Деяким майбутнім посадовцям адміністрації ще належить повністю обговорити це питання, і пропозиції, пов’язані з Іраном, можуть змінитися, коли чиновники прийдуть на свої місця і стане доступною секретна інформація та будуть проведені дискусії з регіональними союзниками, такими як Ізраїль. Важливо те, що як кажуть чиновники з колишньої адміністрації Трампа, він рідко глибоко заглиблюється в деталі питань зовнішньої політики, допоки йому не нададуть остаточні варіанти і потрібно буде ухвалити рішення.

Представництво Ірану в ООН не відповіло на запити про коментарі. Лідери Тегерана тривалий час заперечували, що вони прагнуть отримати ядерну зброю.

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Ізраїльський уряд також не відповів на запити про коментарі щодо того, чи буде він превентивно атакувати Іран під час правління Трампа. Але в листопаді, після трьох телефонних розмов із Трампом, Нетаньяху сказав, що вони з новообраним президентом США "розглядають віч-на-віч іранську загрозу в усіх її компонентах і небезпеку, яку вона створює".

За словами колишніх чиновників, Трамп обмірковував ідею превентивних ударів по ядерній програмі Ірану наприкінці свого першого терміну. Це сталося невдовзі після того, як міжнародні інспектори виявили, що запаси ядерного матеріалу Ірану зросли. Але після того, як Трамп залишив свій пост, він заперечував, що коли-небудь серйозно розглядав військові дії, стверджуючи, що старші помічники з питань оборони розробили військові плани і підштовхнули його дати дозвіл на удар.

Помічники та довірені особи Трампа, які підтримують військові варіанти під час його другого терміну, заявили, що головною ідеєю буде підтримка ізраїльських ударів по іранських ядерних об’єктах, таких як "Натанз", "Фордо" та "Ісфахан", і навіть потенційна участь США у спільній операції. Багато нинішніх і колишніх ізраїльських чиновників кажуть, що існує величезна невизначеність щодо того, наскільки успішним буде Ізраїль, здійснивши одиночну атаку на ядерні об’єкти Ірану, деякі з яких сховані глибоко під землею.

Тим не менш, деякі союзники Трампа наполягають на тому, що перші місяці перебування на посаді дали йому рідкісну можливість протистояти нарощуванню ядерної зброї Іраном, поки режим перебуває в ослабленому стані.

"Якби ви справді збиралися щось зробити, щоб нейтралізувати програму ядерної зброї, це було б усе", – сказав Марк Дубовіц, виконавчий директор Фонду захисту демократій, який регулярно спілкується з топпомічниками Трампа;

Якби Трамп обрав серйозний військовий варіант, він порушив би недавню політику США та політику свого першого президентства.

Видання нагадало, що адміністрація колишнього президента США Барака Обами мала на меті врегулювати ядерне зростання Ірану за допомогою багатонаціональної угоди, кульмінацією якої став Спільний комплексний план дій 2015 року, який тимчасово обмежив ядерну роботу Тегерана. Трамп вивів США з цього пакту та посилив економічний тиск на Іран, сподіваючись, що він відмовиться від ядерної програми. Президент США Джо Байден намагався відновити угоду 2015 року, але Іран у підсумку відмовився, що призвело до залишення чинними багатьох санкцій епохи Трампа щодо Тегерану.

Своєю чергою Ізраїль роками розглядав можливість атакувати ядерні об’єкти Ірану, але не зробив цього, частково через обережність США. Так, 2012 року адміністрація Обами застерегла Нетаньяху від атак, оскільки Іран створив свою ядерну програму ще до ядерної угоди 2015 року. Адміністрація Байдена постійно заявляла, що прагне дипломатичного вирішення ядерних досягнень Ірану.

Цього разу обговорення ізраїльського удару по ядерних об’єктах Ірану буде іншим.

"Існує сильна підтримка того, щоб Ізраїль здійснив військові дії, які вони вважають у своїх інтересах. У Ірану не так багато можливостей, перш ніж вони досягнуть червоних ліній [Ізраїлю], і вони все ще мають намір продовжувати ескалацію", — сказав Габріель Норонья, який працював над політикою щодо Ірану в Державному департаменті під час першої адміністрації Трампа.

Офіційні особи з перехідної адміністрації Трампа кажуть, що мають намір посилити поточні санкції та запровадити нові, включно з переназвою підтримуваних Тегераном хуситів у Ємені на іноземну терористичну організацію та забороною країнам, які купують іранську нафту, купувати американські енергоносії.

Але потрібно зробити більше, ніж посилити економічний і фінансовий тиск, тому що Іран "активно намагається вбити президента Трампа", сказав представник перехідної адміністрації. Він додав, що "це, безсумнівно, впливає на думку кожного, коли справа доходить до того, які стосунки є поза воротами".

Іран запевнив США, що не вб’є Трампа на знак помсти за його наказ 2020 року вбити лідера іранського воєнізованого формування Касема Сулеймані. Вбивство Сулеймані стало найагресивнішою військовою акцією США проти Ірану за останні роки.

Нова адміністрація наполягає на тому, що мережі проксі Тегерана неможливо повністю протистояти, якщо Тегеран не втратить економічні та військові ресурси.

"Це голова восьминога. Ми не будемо вирішувати всі ці питання там, де вони є. Ми збираємося вирішити їх у тому, як матимемо справу з Тегераном", – сказав чиновник з перехідної адміністрації.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що "готовий врегулювати напруженість із Сполученими Штатами" і "сподівається на рівноправні переговори щодо ядерної угоди – і потенційно більше". Про це написав у Foreign Affairs віцепрезидент Ірану зі стратегічних питань Джавад Заріф.

Але дипломатичний підхід має свої підводні камені. Іранські офіційні особи кажуть, що вони не вестимуть переговори зі США під тиском. Вони також сказали європейським чиновникам у Женеві минулого місяця, що не робитимуть жодних односторонніх кроків, щоб скоротити свою ядерну програму.

Згідно з оцінкою американської розвідки, Тегеран вже має достатньо розщеплюваного матеріалу для виробництва понад 12 ядерних бомб. Хоча Іран наразі не створює бомбу, йдеться у звіті, він краще підготовлений до цього завдяки дослідженням, які провів останніми місяцями.

Іранські офіційні особи давно давали зрозуміти, що їхньою реакцією на удар буде вигнання інспекторів ООН і вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який зобов’язує Тегеран не розробляти ядерну зброю.

Єдина країна, яка коли-небудь робила це, – Північна Корея, яка таємно почала виробляти ядерну зброю – шлях, на який Тегеран натякнув, що може піти.

До слова, за інформацією видання The Times of Israel, після ослаблення іранських проксі на Близькому Сході та падіння режиму Асада Армія оборони Ізраїлю отримала можливість завдати удару по ядерних об’єктах Ірану.

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