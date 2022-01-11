Команда юристів Порошенка зайнялася розповсюдженням фейків — Алексєєв

Адвокат упевнений, що команда Порошенка усвідомлено маніпулює.

Представники п'ятого Президента України Петра Порошенка продовжують свідомо спотворювати факти, маніпулюючи громадською думкою.

Про це повідомив у коментарі адвокат Ігоря Суркіса, Ігор Алексєєв.

"Вчора ми стали свідками чергової брехні та маніпуляцій з боку представників п'ятого Президента України. Ними, зокрема, було заявлено, що нібито судовий розгляд у Високому суді Лондона було згенеровано виключно як частину стратегії Суркіса та його бізнес-партнерів щодо суперечок із державою та Приватбанком. І нібито Порошенко та Гонтарева змогли завадити цій стратегії", — каже адвокат.

Алексєєв нагадав, що насправді зазначена справа стосувалася обставин купівлі Петром Порошенком під час його президентської каденції частки в телеканалі "1+1" у Ігоря Суркіса та інших акціонерів, незаконного блокування англійським компаніям доступу до їх депозитних коштів та подальших спроб шантажу Ігоря Суркіса з боку. колишнього керівництва держави.

За його словами, "цинічно чути, що Порошенко та Гонтарева змогли завадити якійсь стратегії щодо суперечок із державою та Приватбанком". "Націоналізацію Приватбанку ніхто і ніколи не заперечував, позивачі лише доводили факти політичної корупції та шантажу колишніми топ-чиновниками у своїх приватних інтересах", — резюмує адвокат.

За словами адвоката Ігоря Суркіса, "Порошенко та Гонтарєва явно хотіли уникнути відкритих судових слухань і фактично сховалися за імунітет України. Простіше кажучи, провівши в президентському кріслі десятки годин приватних переговорів щодо купівлі медіаактиву, потім вони раптом згадали про наявність державного імунітету".

На думку адвоката, якщо маніпуляції з боку команди Порошенка продовжуватимуться, позивачі будуть змушені оприлюднити інформацію, яка проллє світло на деталі минулих подій.

"Тому я рекомендував би представникам Порошенка сконцентрувати увагу на належному представництві свого клієнта, а не займатися поширенням фейків та маніпуляціями", — підсумовує адвокат Ігоря Суркіса.

Читайте також: