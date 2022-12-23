Команда Зеленського представить мирний план закінчення війни у лютому - WSJ

Команда українського президента Володимира Зеленського готує мирний план для закінчення війни. Його планують представити ближче до роковин війни - у лютому 2023-го.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Автори матеріалу наголошують, що розмова Зеленського про формулу миру під час візиту до Вашингтона відбулася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану, що складається з десяти пунктів.

Команда українського лідера наразі конкретизує план, пише видання. За словами європейських та українських дипломатів, його ідеї представлять у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого або близько до цієї дати.

"Представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких переговорах, де вона, ймовірно, вимагатиме від москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою. Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення воєнних перемог", - йдеться у матеріалі.

Водночас наголошується, що агресорка Росія хоче домогтися переваг на полі бою, щоб мати вигідніші позиції на переговорах. Тому, йдеться у матеріалі, кремлівський диктатор Володимир Путін сповнений рішучості розпочати новий наступ між лютим та квітнем, а тому не буде зацікавлений у переговорах доки "не спробує новий напад і не побачить, як це вийде".

Видання наголошує, що поки "час будь-яких переговорів залишається далеко неясним і, здається, буде щонайменше через кілька місяців".

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду. За словами глави держави, "є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу".

Війна Росії в Україні: останні заяви Кремля

Російський диктатор Володимир Путін уперше назвав війну в Україні "війною" у промові, виголошеній 22 грудня: "Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо".

Президент-диктатор РФ висловився, начебто хоче завершення бойових дій. За його словами, Кремль нібито не відмовляється від мирних переговорів з Україною. Також "фюрер"впевнений, що сторони сядуть та домовляться.

Путін заявив, що Сполучені Штати та Україна "водили за носа" Москву, обіцяючи мирні домовленості. Щобільше - диктатор назвав метою вторгнення "захист людей, які відчувають себе частиною нашого народу, частиною нашої культури".

"Фюрер" також цинічно бреше, мовляв, досі вважає український народ "братнім". Він також назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".

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