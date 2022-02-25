Командувач Сил Тероборони ЗСУ виступив із терміновим зверненням

Галушкін закликав ставати на захист України.
Уночі проти 25 лютого з'явилося термінове відеозвернення командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадного генерала Юрія Галушкіна.
"Вже майже добу ми стримуємо наступ російських окупантів. Ворог сьогодні отримав по зубах і його бліцкриг не вдався. Нам критично важливо протриматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни, важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні Сили України, які героїчно захищають наших дітей і наше майбутнє", - сказав Галушкін.
В Україні оголошено повну мобілізацію.
"Приходьте у військкомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав Територіальної оборони. Усі процедури спрощено - потрібен лише ваш паспорт, код і бажання захистити Україну. У Київ та інші міста нашої країни завозять додаткові партії зброї та боєприпаси, тож ворога буде чим бити. До зброї! Вистоїмо і переможемо! За Україну!", - закликав Галушкін.
❗️Увага! Звернення командувача Територіальна оборона ЗС України Юрій ГалушкінОпубліковано Ганною Маляр Четвер, 24 лютого 2022 р.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.