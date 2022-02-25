Командувач Сил Тероборони ЗСУ виступив із терміновим зверненням

Галушкін закликав ставати на захист України.

Уночі проти 25 лютого з'явилося термінове відеозвернення командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадного генерала Юрія Галушкіна.

"Вже майже добу ми стримуємо наступ російських окупантів. Ворог сьогодні отримав по зубах і його бліцкриг не вдався. Нам критично важливо протриматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни, важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні Сили України, які героїчно захищають наших дітей і наше майбутнє", - сказав Галушкін.

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В Україні оголошено повну мобілізацію.

"Приходьте у військкомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав Територіальної оборони. Усі процедури спрощено - потрібен лише ваш паспорт, код і бажання захистити Україну. У Київ та інші міста нашої країни завозять додаткові партії зброї та боєприпаси, тож ворога буде чим бити. До зброї! Вистоїмо і переможемо! За Україну!", - закликав Галушкін.