Командувач ВМС Німеччини після спровокованого дипломатичного скандалу щодо України подав у відставку

Раніше Шенбах заявив, що, мовляв, Крим ніколи не повернеться до складу України.

У суботу, 22 січня, звільнився командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах. Перед цим він заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.

У своїй заяві Шенбах намагався применшити політику агресії президента Росії Володимира Путіна. Про це пише Bild. Новими керівником ВМС Німеччини, за даними видання, має стати заступник Шенбаха - контр-адмірал Ян Крістіан Каак.

За інформацією Bild, Шенбах сам вирішив звільнитися. І ніби його керівництво вже прийняло відставку.

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Нагадаємо, на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара Шенбах заявив, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

"Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", – заявив Шенбах.

Він також додав, що Грузія нібито готова до членства в НАТО, однак цей крок є "нелогічним".

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".

А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.

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