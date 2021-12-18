Комбінація зі стримування та дипломатії: радник президента розповів, що робити Вашингтону у відносинах із Москвою

Комбінація зі стримування та дипломатії: радник президента розповів, що робити Вашингтону у відносинах із Москвою

Від дипломатичної роботи США та РФ очікуються значні успіхи, зрештою – деескалації ситуації навколо України.

Вашингтону у відносинах із Москвою потрібно застосовувати як дипломатію, так і стримування з метою досягти деескалації ситуації на кордоні Росії з Україною.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, — пише "Інтерфакс".

"Нам слід головним чином використовувати комбінацію зі стримування та дипломатії у спробі дізнатися, чи зможемо ми домогтися деескалації, якої ми всі прагнемо", — заявив Салліван.

Також читайте У Пентагоні заявили, що поки що не бачать змін на кордоні Росії та України

Він додав, що від дипломатичної роботи США та РФ очікуються значні успіхи, зрештою – деескалації ситуації навколо України.

Також радник президента США сказав, що Вашингтон продовжить надавати Україні оборонну допомогу, розглядаючи цей аспект відносин із Києвом окремо від взаємовідносин США та РФ щодо України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією та Україною кількість жертв досягне мільйонів.

Читайте також:

Байден попередив Путіна про наслідки у разі ескалації конфлікту