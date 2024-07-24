Комбінований шлях: у Раді розповіли, як можна змусити РФ до справедливих переговорів

На думку нардепа, не можна говорити про втрату територій назавжди, адже в України є шанси.

В інформаційному просторі дедалі частіше лунають розмови про можливість переговорів з Росією.

Як вони можуть відбуватися, прокоментував народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Костенко пояснив заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який нібито заявив про готовність до переговорів. Нардеп нагадав, що глава МЗС наголосив, що РФ зараз не демонструє готовності до діалогу.

"Для мене переговори можуть бути одні: наскільки швидко Росія залишить наші території... Багато що залежить від позиції наших партнерів. Я вважаю, що якщо буде сильна позиція, наприклад, США, європейських партнерів і того ж Китаю, тому що він відіграє важливу роль, то до цього можна дійти, що ми можемо змусити Російську Федерацію військовим шляхом, дипломатичним, шляхом санкцій та інших вийти з наших територій. Я вважаю, що це можливо", – переконаний депутат.

На його думку, це має бути комбінований шлях. З однієї сторони Україна повинна мати сильні Збройні сили, щоб мати змогу завдавати ударів по противнику. З іншої, санкції та дипломатія повинні будуть тиснути на росіян.

Тому не можна говорити про втрату територій назавжди, адже в України є шанси. Багато чого залежатиме також від виборів у США, вважає депутат.

"Тут питання в тому, що ми маємо бути готові до боротьби, а не показувати зараз, що ми вже втомилися і готові до будь-яких переговорів", – підсумував Костенко.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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