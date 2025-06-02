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Комбінований удар РФ по Харкову та результати виборів президента Польщі: головні новини ночі 2 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 травня 2025 року:
Кароль Навроцький став президентом Польщі: офіційно підраховано 100% голосів Читати далі –>
У Харкові є влучання після атаки ворожих дронів: перші подробиці Читати далі –>
Росіяни вдарили по Харкову балістикою: є постраждалі Читати далі –>
У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок удару балістикою Читати далі –>
У російському Липецьку триває масштабна атака дронів: під загрозою авіабаза, металургійний комбінат і склади боєприпасів Читати далі –>