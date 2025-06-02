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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Комбінований удар РФ по Харкову та результати виборів президента Польщі: головні новини ночі 2 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 травня 2025 року:

  • Кароль Навроцький став президентом Польщі: офіційно підраховано 100% голосів Читати далі –>

  • У Харкові є влучання після атаки ворожих дронів: перші подробиці Читати далі –>

  • Росіяни вдарили по Харкову балістикою: є постраждалі Читати далі –>

  • У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок удару балістикою Читати далі –>

  • У російському Липецьку триває масштабна атака дронів: під загрозою авіабаза, металургійний комбінат і склади боєприпасів Читати далі –>

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