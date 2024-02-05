Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коментар Зеленського про Залужного та законопроєкт Сенату США з допомогою Україні: головні новини ночі 5 лютого 2024 року

Коментар Зеленського про Залужного та законопроєкт Сенату США з допомогою Україні: головні новини ночі 5 лютого 2024 року

Україна може отримати допомогу від США / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • "Я думаю про цю заміну": Зеленський вперше прокоментував можливість звільнення Залужного Читати далі –>
  • Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування: Україні передбачено $60 млрд Читати далі –>
  • Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування Читати далі –>
  • "Дайте це мені на стіл, щоб я міг негайно підписати": Байден закликав проголосувати за законопроєкт Сенату США з допомогою Україні Читати далі –>
  • "Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація": Зеленський пояснив ситуація на фронті затримками техніки Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація