Коментар Зеленського про Залужного та законопроєкт Сенату США з допомогою Україні: головні новини ночі 5 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- "Я думаю про цю заміну": Зеленський вперше прокоментував можливість звільнення Залужного Читати далі –>
- Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування: Україні передбачено $60 млрд Читати далі –>
- Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування Читати далі –>
- "Дайте це мені на стіл, щоб я міг негайно підписати": Байден закликав проголосувати за законопроєкт Сенату США з допомогою Україні Читати далі –>
- "Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація": Зеленський пояснив ситуація на фронті затримками техніки Читати далі –>
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