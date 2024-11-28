Коміки Бампер та Сус завітали на новосілля до захисника Маріуполя

Під час боїв за місто оборонець отримав серйозне кульове поранення: йому роздробило таз, він не міг ані ходити, ані встати. Оборонця евакуювали до шпиталю, який тоді ще працював, де надали першу допомогу. Згодом Станіслава перевезли на "Азовсталь". А пізніше він став одним з тих поранених, яких вдалося успішно евакуювати до Дніпра в рамках вертолітної спецоперації ГУР МО.

Захисник і досі лікує наслідки отриманого в Маріуполі поранення, але він не втрачає жаги до життя. Нова оселя стане для нього опорою для здійснення усіх планів. Станіслав хоче подорожувати, а також вже навчається нової професії за програмою "Серце Азовсталі. Майбутнє". "Я дуже вдячний проєкту "Серце Азовсталі". Вони допомогли з житлом - це вже щось нереальне. Допомагають мені з навчанням, допомагають мені зі здоров'ям. Я дуже радий, що є такий проєкт, який допомагає мені та моїм побратимам", - ділиться враженнями Станіслав Лупіна.

Привітати оборонця з новосіллям прийшли зіркові гості - коміки "Бампер і Сус" (Олександр Супрун та Сергій Щербаков), а також Голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

“Нам страшенно хочеться, щоб квартира - це був такий початок. Для “Серця Азовсталі” кінцева мета - щоб кожен військовий, кожен ветеран повернув своє повноцінне життя. В тому вигляді, в якому вони собі його бажають. Щоб після оборони Маріуполя, після поранень, полону та повернення їх життя було максимально наповненим перемогами, радістю, стосунками, планами, мріями. Квартира - це база. Особливо для тих, хто отримав важкі поранення та інвалідність. І ми системно створюємо цю базу для захисників Маріуполя”, - зазначила членкиня наглядової ради “Серця Азовсталі” Наталія Ємченко.

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