Комітет Ради підтримав скандальний проєкт закону про АРМА, який загрожує відносинам з ЄС

© Getty Images

Реклама

Скандальний проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням Голови Комітету Анастасії Радіної.

Вона ж і є співавторкою цього проєкту №12374-д.

Це альтернативний до урядового проєкт закону, який різко критикувався представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.

Реклама

Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.