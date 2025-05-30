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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Комітет Ради підтримав скандальний проєкт закону про АРМА, який загрожує відносинам з ЄС

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект щодо АРМА, який отримав різку критику від антикорупційних органів як такий, що загрожує антикорупційній реформі і несе загрозу для виконання Україною зобов’язань перед ЄС.

Комітет Ради підтримав скандальний проєкт закону про АРМА, який загрожує відносинам з ЄС

© Getty Images

Скандальний проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням Голови Комітету Анастасії Радіної.

Вона ж і є співавторкою цього проєкту №12374-д.

Це альтернативний до урядового проєкт закону, який різко критикувався представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.

Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
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