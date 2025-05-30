- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Комітет Ради підтримав скандальний проєкт закону про АРМА, який загрожує відносинам з ЄС
Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект щодо АРМА, який отримав різку критику від антикорупційних органів як такий, що загрожує антикорупційній реформі і несе загрозу для виконання Україною зобов’язань перед ЄС.
Скандальний проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням Голови Комітету Анастасії Радіної.
Вона ж і є співавторкою цього проєкту №12374-д.
Це альтернативний до урядового проєкт закону, який різко критикувався представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.
Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.