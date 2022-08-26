Компанія Baykar заявила, що не продаватиме Росії "Байрактари", яку б суму їй не пропонували

Турецька компанія Baykar не продаватиме Росії свої бойові безпілотники Bayraktar, яку б суму їй не пропонували.

Про це заявив гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар ​​в інтерв'ю, опублікованому російською службою ВВС.

Він наголосив, що його компанія повністю на боці України, яка дуже несправедливо та агресивно піддається необґрунтованій атаці.

"Гроші не є пріоритетом для нас. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може йтися про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [Москві дрони]. У цей період вся наша підтримка є повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. І тому ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - сказав гендиректор Baykar.

Нагадаємо, у Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники Bayraktar. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

Читайте також: