Компанії, що внесли заставу за Пашинського, заборгували Міноборони 364 млн грн

Компанії, що внесли заставу за Сергія Пашинського, самі заборгували Міноборони 364 млн грн. Однак знайшли вільні кошти і внесли 272 млн грн застави за екснардепа, якого звинувачують у крадіжці 97 тисяч тон палива для ЗСУ на суму майже 1 млрд грн.

Як пише політичний експерт Олексій Курпас, про це стало відомо від джерел у правоохоронних органах.

«Компанії самі заборгували Міноборони 364 млн грн. Принаймні МО подало проти них позови, що зараз розглядаються у суді. Так, ТОВ «Українська бронетехніка» фігурує у шести позовах міністерства, сума яких становить понад 123 млн грн. ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» згадується в одному позові на 240 млн грн. Всього 364 млн грн. За «дивним збігом» обидві ці компанії, що внесли заставу, входять до Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), яку очолює Пашинський», - зазначає експерт.

Водночас, як кажуть джерела, сума претензій Міноборони до компаній, пов’язаних із Пашинським, може бути значно вищою, якщо враховувати справи з матеріалів, що містять державну таємницю.

Експерт пише, що контракти з цими постачальниками Міноборони підписувало після 100% передоплати. Але, як свідчать судові позови, вони не були виконані. Тож тепер держава намагається повернути гроші через суд.

Також днями голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила, що контрагенти Міноборони, з якими було підписано договори на постачання озброєння, заборгували державі майже 5 млрд грн.

«Для держави і фронту коштів нема? Чи не краще було б ці гроші направити на потреби ЗСУ, яким дуже потрібна нова техніка? Натомість оборонні компанії вносять велику заставу за людину, яку фактично звинувачують у крадіжці палива на мільярд гривень. Це не що інше як підрив обороноздатності країни в угоду політичним інтересам та бізнес-схемам певної особи», - пише Курпас.

Нагадаємо, 26 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував Пашинського, якого підозрюють у змові з іншими особами задля викрадення так званих «нафтопродуктів Курченка». ВАКС відправив екснардепа під варту з альтернативою застави у 272,52 млн грн. Але згодом члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за Пашинського повну заставу. За інформацією ЗМІ, ТОВ «Українська бронетехніка» сплатила 62,5 млн грн, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» – 40 млн.

Водночас ЗМІ поширили записи розмов екснардепа з найближчим оточенням, з яких випливає, що він фактично закуповував озброєння для армії за вдвічі завищеною ціною.