Компенсації родинам жертв катастрофи в Ірані та агресія РФ: Зеленський поспілкувався з Трюдо

Компенсації родинам жертв катастрофи в Ірані та агресія РФ: Зеленський поспілкувався з Трюдо

Серед іншого, співрозмовники обговорили необхідність нових санкцій проти Росії та продовження канадської тренувальної місії UNIFIER.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив ситуацію на Донбасі та вимоги компенсацій родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зеленський запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою. Також він розповів Трюдо про ситуацію на Донбасі та на кордоні з Росією.

Президент України вважає, що Захід має бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ. Це, на його думку, протидіятиме агресивним намірам Кремля.

Окремо сторони обговорили важливість продовження канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових.

Крім того, Зеленський і Трюдо домовилися докладати спільних зусиль, щоб домогтися належної компенсації для родин жертв катастрофи літака рейсу МАУ, збитого два роки тому у небі над Тегераном.

На завершення президент запросив канадського прем’єра відвідати Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами про виплату репарацій за збиття літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном, коли загинуло 176 пасажирів та екіпаж. Напередодні Тегеран від переговорів категорично відмовлявся.

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