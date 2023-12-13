Компроміс — це те, як працює демократія - Байден про необхідність двопартійної підтримки України у Сенаті

Президент США запевнив, що потрібні реальні рішення у ситуації з підтримкою України.
Американський президент Джо Байден прокоментував затримку з ухваленням додаткової допомоги Україні.
Про це йшлося під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.
За його словами, Білий дім працює з демократами і республіканцями в Сенаті, щоб знайти двопартійний компроміс, як щодо змін у політиці, так і щодо ресурсів, необхідних для захисту кордону США.
«Компроміс — це те, як працює демократія. Тримати фінансування України в заручниках у спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні — це не те, як це працює. Нам потрібні реальні рішення», — наголосив Байден.
"Коли російські танки рухалися до Києва, ніхто не думав, що Україна протягне і місяць. Ніхто не повинен забувати цього зараз — коли ви, містере Зеленський, стоїте тут", - зауважив американський лідер.
"Путін сподівається, що світ перестане допомагати Україні. Ми маємо показати, як він помиляється. США продовжуватимуть підтримувати Україну. У тому числі ми виділимо додаткові 200 мільйонів доларів на військову допомогу. Америка завжди захищала свободу та боролася з тиранією, тому ми продовжимо допомагати Україні. Я також прошу Конгрес надати додаткову допомогу Ізраїлю для боротьби з ХАМАС", - резюмував глава американської держави.
Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.
Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.
Зауважимо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".
Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
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