Компроміс — це те, як працює демократія - Байден про необхідність двопартійної підтримки України у Сенаті

Президент США запевнив, що потрібні реальні рішення у ситуації з підтримкою України.

Американський президент Джо Байден прокоментував затримку з ухваленням додаткової допомоги Україні.

Про це йшлося під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, Білий дім працює з демократами і республіканцями в Сенаті, щоб знайти двопартійний компроміс, як щодо змін у політиці, так і щодо ресурсів, необхідних для захисту кордону США.

«Компроміс — це те, як працює демократія. Тримати фінансування України в заручниках у спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні — це не те, як це працює. Нам потрібні реальні рішення», — наголосив Байден.

"Коли російські танки рухалися до Києва, ніхто не думав, що Україна протягне і місяць. Ніхто не повинен забувати цього зараз — коли ви, містере Зеленський, стоїте тут", - зауважив американський лідер.

"Путін сподівається, що світ перестане допомагати Україні. Ми маємо показати, як він помиляється. США продовжуватимуть підтримувати Україну. У тому числі ми виділимо додаткові 200 мільйонів доларів на військову допомогу. Америка завжди захищала свободу та боролася з тиранією, тому ми продовжимо допомагати Україні. Я також прошу Конгрес надати додаткову допомогу Ізраїлю для боротьби з ХАМАС", - резюмував глава американської держави.

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.

Зауважимо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.