NYT розкрила деталі таємних переговорів у Женеві: яка головна проблема

Черговий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні завершився в середу без жодних ознак суттєвого прогресу. Але за лаштунками переговірники намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над підконтрольною Україні частиною Донецької області.

Про це пише The New York Times.

Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни. Це смуга території довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл та розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.

Україна відмовилася виводити війська в односторонньому порядку, заявивши, що відмова від території спонукатиме Росію до повторного нападу. Київ попросив про гарантії безпеки, щоб утримати Москву від порушення будь-якого припинення вогню.

За словами трьох осіб, знайомих з переговорами, які погодилися говорити лише анонімно, під час перемовин останніх тижнів офіційні особи обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій.

Це відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до 28-пунктного плану, запропонованого адміністрацією Трампа в листопаді.

Восени диктатор Путін ухилився від відповіді на запитання про створення демілітаризованої зони на Донбасі. План із 28 пунктів передбачав би контроль над цією територією під керівництвом Росії, але забороняв би їй розгортати там військові сили. Путін заявив, що деталі необхідно обговорити.

Радник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков пізніше був більш позитивним, заявивши, що Росія може погодитися на створення такої зони, якщо російській поліції або солдатам Росгвардії буде дозволено її патрулювати. Проте в Україні наголосили, що Росгвардія — це фактично те саме, що і збройні сили РФ.

Зона вільної торгівлі

Щоб обом сторонам було легше прийняти цю ідею, переговірники також обговорили створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Водночас NYT зауважує, що інвестиційні можливості здаються обмеженими на території, яка опинилася б між двома арміями, навіть за умови дотримання припинення вогню. Більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта, і ризик того, що конфлікт може знову спалахнути, існуватиме роками.

Виведення військ

Ще одне питання — це виведення військ з лінії фронту. У грудні Зеленський припустив, що Україна не виведе війська з лінії фронту, якщо Росія не відведе їх на таку ж відстань.

На переговорах, які відбулися цього місяця в Абу-Дабі, українці обговорювали варіанти часткового виведення російських військ з лінії фронту, які не обов’язково будуть симетричними, повідомили двоє з трьох джерел, знайомих з переговорами. Це сигналізувало б про пом’якшення позиції України.

Каменем спотикання також стало питання управління демілітаризованою зоною. Україна наполягала на розгортанні міжнародних миротворчих сил у регіоні.

За словами двох із трьох осіб, знайомих з перемовинами, переговірники обговорювали формування цивільної адміністрації для управління цим регіоном після війни. За словами однієї з осіб, серед них можуть бути представники як Росії, так і України, але вона зазначила, що сторони ще далекі від згоди.

Послідовність кроків для досягнення миру

Ще одне питання, яке нещодавно знову виникло — це послідовність різних кроків, включно з прийняттям демілітаризованої зони, формалізацією гарантій безпеки, створенням рамок для фінансування післявоєнної відбудови та проведенняи виборів в Україні.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна хоче укласти угоду про гарантії безпеки, перш ніж зобов’язуватися проводити вибори чи укладати будь-яку угоду про виведення військ з Донбасу.

«Я б дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім інші документи, — сказав він. — На мою думку, це було б добрим сигналом. Це навіть не питання справедливості, а питання довіри. Більше довіри до партнерів, якщо гарантії будуть на першому місці, а потім — усе інше».

Зауважимо, що Донецька область була головним каменем спотикання і на переговорах в ОАЕ у січні.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios, переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».

The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, і це свідчить про мізерний прогрес.