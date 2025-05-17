Кому представники РФ могли погрожувати на переговорах у Стамбулі: припущення Кислиці

Сергій Кислиця / © Associated Press

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Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував залякування росіян на переговорах Стамбулі. Він припустив, що деякі з них могли бути спрямовані на нього, а саме — трагічну загибель його племінника Максима на фронті.

Про це Кислиця написав у мережі X.

Він назвав заяви Мединського тактикою залякування і запевнив: вона не спрацювала.

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“Хто б не був мішенню цієї тактики «залякування» в нашій делегації — я, можливо, інші, або всі ми — це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших нікчемних громадян”, — зазначив Кислиця.

До публікації міністр прикріпив фото бійця, який загинув на фронті 2022 року.

“Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті”, — написав Кислиця.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів, що в день, коли росіяни на фронті вбили його племінника, він був змушений слухати маячню російського постпреда Василя Небензі.

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Сергій Кислиця вважає, що Україна має бути присутньою на всіх засіданнях ООН. Він зазначив, що його колеги часто говорять, що у них немає сил терпіти російську маячню.

"Був такий літом 2022-го момент один, коли я мав сидіти в залі Радбезу і слухати Небензю після того, як убили мого племінника, сина моєї сестри, на фронті біля Сіверськодонецька. Але я не один, який має це все терпіти. Особливо шкода постійних членів. Тому що вони, на відміну від мене і на відміну від обраних членів, мають сидіти там зранку до ночі", – сказав Кислиця.