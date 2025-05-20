Кому з політиків українці довіряють найбільше: який рейтинг у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Українці розповіли, яким політикам довіряють найбільше у межах свіжого травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, найбільший рейтинг довіри має президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування на сайті КМІС.

У першій половині травня КМІС провів опитування щодо довіри 10 українським політикам. Серед них Зеленський, Олексій Арестович, Юрій Бойко, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Притула, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Олексій Гончаренко та Євген Мураєв.

Реклама

Так, Зеленському довіряють 74% опитаних українців, а не довіряють — 22%.

Крім президента, єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри — Притула. Йому довіряють 50% респондентів, не довіряють — 38%.

Досить високі показники довіри має Кличко: довіряють 43% українців, не довіряють — 47%.

Далі за показниками довіри йдуть:

Реклама

Гончаренко — 27% довіряють, 41% не довіряють, ще 25% опитаних не знають, хто це.

Разумков — 27% довіряють, 32% не довіряють, 34% не знають, хто це.

Порошенко — 25% довіряють, 70% не довіряють.

Тимошенко — 14% довіряють, 80% не довіряють.

Арестович — 7% довіряють, 79% не довіряють.

Бойко — 7% довіряють, 72% не довіряють.

Мураєв — 6% довіряють, 47% не довіряють, ще 43% не знають, хто це.

Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» було проведене протягом 2-12 травня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України було опитано 1010 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, у березні опитування про довіру українців до відомих діячів провів Центр соціальних та маркетингових досліджень Socis. За результатами, найбільшу довіру мав посол України у Великій Британії Валерій Залужний (62% опитаних). А Зеленський опинився на другій сходинці рейтингу з довірою 50,5% українців.

А за результатами березневого опитування КМІС, на той час Зеленському довіряли 69% українців.