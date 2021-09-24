Комунальні тарифи і бюджет: Рада заслухає Шмигаля на годині запитань до уряду

Комунальні тарифи і бюджет: Рада заслухає Шмигаля на годині запитань до уряду

Глава уряду виступить зі звітом.

Сьогодні, 24 вересня, у Верховній раді чекають на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 вересня.

Його запрошують на годину запитань до уряду. Депутати хочуть послухати, чи готова країна до опалювального сезону, яка буде тарифна політика, також мають говорити про бюджет.

Справа у тому, що ця зима для українців може бути непростою. Ціни на газ для тепловиків більше не регулюються. Вона стали ринковими. Тож вартість опалення і гарячої води, ймовірно, суттєво зросте.

Новини України: Дениса Шмигаля запросили на годину запитань до уряду

"Прем'єр-міністр України запрошується на годину запитань до уряду. Заслухаємо саме Дениса Анатолійовича Шмигаля щодо готовності, щодо тих питань, які дійсно турбують українців", – сказав спікер парламенту Дмитро Разумков засіданні Погоджувальної ради.

Як повідомлялося, 23 вересня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. Нардепи, зокрема, ухвалили у другому читанні так званий закон про олігархів, визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

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