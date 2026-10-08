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Комунальникам немає чим платити: слідом за Садовим від зарплати відмовився керівник Львівської облради
Виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод заявив, що відмовляється від заробітної плати через ситуацію із затримкою казначейських платежів, яка вже впливає на виплату зарплат працівникам комунальних підприємств.
Про це він повідомив у соцмережах.
Холод заявив, що підтримує рішення міського голови Львова Андрія Садового, який напередодні також відмовився від зарплати, доки не буде вирішено проблему з фінансуванням виплат комунальникам.
«Вважаю, що всі ми, хто на керівних посадах, не можемо собі дозволити бути першими на оплату праці, в той час, коли ті, хто від світанку роблять наше місто чистим, не отримують зароблених грошей», — заявив Холод.
Проблема виникла через блокування Державною казначейською службою проведення частини платежів. У Львові, за словами Садового, не проведено платежів більш ніж на 500 млн грн. Через це під загрозою опинилися не лише зарплати комунальників, а й підготовка міста до зими, фінансування медичних та освітніх об’єктів і аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів.
Зокрема, йдеться про близько 3 тисяч працівників львівських комунальних підприємств: 1109 працівників «Львівелектротрансу», 864 працівників АТП-1, близько 800 двірників та інших працівників комунальних служб.
Раніше повідомлялося, що аналогічна проблема виникла в Івано-Франківську. Через затримку казначейських платежів там виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств, зокрема «Електроавтотрансу». Казначейство не пропускає платежі, серед яких — зарплати, закупівля пального та інших необхідних матеріалів.
У міській владі наголошують, що ситуація може безпосередньо вплинути й на підготовку Івано-Франківська до опалювального сезону. Через затримки платежів у місті виникли проблеми з ремонтом теплових мереж і магістралей, а також із будівництвом нових котелень, які мають забезпечити теплом житлові будинки, школи та лікарні. Підрядники через несвоєчасні платежі не можуть повноцінно виконувати роботи та розраховуватися зі своїми працівниками й постачальниками обладнання.