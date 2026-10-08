Комунальникам немає чим платити: слідом за Садовим від зарплати відмовився керівник Львівської облради

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Про це він повідомив у соцмережах.

Холод заявив, що підтримує рішення міського голови Львова Андрія Садового, який напередодні також відмовився від зарплати, доки не буде вирішено проблему з фінансуванням виплат комунальникам.

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«Вважаю, що всі ми, хто на керівних посадах, не можемо собі дозволити бути першими на оплату праці, в той час, коли ті, хто від світанку роблять наше місто чистим, не отримують зароблених грошей», — заявив Холод.

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Проблема виникла через блокування Державною казначейською службою проведення частини платежів. У Львові, за словами Садового, не проведено платежів більш ніж на 500 млн грн. Через це під загрозою опинилися не лише зарплати комунальників, а й підготовка міста до зими, фінансування медичних та освітніх об’єктів і аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів.

Зокрема, йдеться про близько 3 тисяч працівників львівських комунальних підприємств: 1109 працівників «Львівелектротрансу», 864 працівників АТП-1, близько 800 двірників та інших працівників комунальних служб.

Раніше повідомлялося, що аналогічна проблема виникла в Івано-Франківську. Через затримку казначейських платежів там виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств, зокрема «Електроавтотрансу». Казначейство не пропускає платежі, серед яких — зарплати, закупівля пального та інших необхідних матеріалів.

У міській владі наголошують, що ситуація може безпосередньо вплинути й на підготовку Івано-Франківська до опалювального сезону. Через затримки платежів у місті виникли проблеми з ремонтом теплових мереж і магістралей, а також із будівництвом нових котелень, які мають забезпечити теплом житлові будинки, школи та лікарні. Підрядники через несвоєчасні платежі не можуть повноцінно виконувати роботи та розраховуватися зі своїми працівниками й постачальниками обладнання.

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