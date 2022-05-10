Комуніст, який розвалив СРСР і став "самостійником": що відомо про першого президента України Леоніда Кравчука

Комуніст, який розвалив СРСР і став "самостійником": що відомо про першого президента України Леоніда Кравчука

ТСН.ua зібрав основні віхи життя першого президента незалежної України і чим він увійшов в історію

Сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Чим він запам'ятався українцям і що зробив для розбудови нашої держави, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Селянин з Волині, який став президентом

Леонід Кравчук народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства, яке тоді входило до Другої Речі Посполитої (тепер – Рівненська область).

Батько маленького Леоніда був звичайним селянином: відслуживши у польському війську Макар Кравчук повернувся у рідне село. Проте з приходом радянської армії був мобілізований на фронт і загинув у Білорусі. Хлопчика виховували мати і вітчим.

Зазначимо, що саме у Великому Житині, рідному селі Кравчука, 10 січня 1946 року солдати Червоної армії влаштували місцевим жителям розправу: ґвалтували жінок, вбивали чоловіків, палили будинки і грабували майно. Тобто робили все те, що робить російська армія в Україні у 2022-му. На цей час Кравчукові було 12 років. Проте невідомо, чи згадував перший президент журналістам чи історикам про цей випадок.

Кравчук здобував освіту за спеціальністю "Бухгалтерський облік" в Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі (теперішній Рівненський кооператиний економіко-правовий коледж. Згодом закінчив Київський державний університет, отримав спеціальність викладача суспільних наук (1958) та Академію суспільних наук при ЦК КПРС (1970).

Борець з "українським буржуазним націоналізмом"

Леонід Кравчук - доволі контраверсійна фігура. На початку своєї кар'єри він боровся з "українським буржуазним націоналізмом". Зокрема, у 1982 році звернувся до ЦК КПУ з доповідною запискою, в якій виклав заходи з протидії «східній політиці» Ватикану в західних областях України. Кравчук закликав виявити "проуніатські настроєних осіб", провести інші організаційні та ідеологічні заходи.

Леонід Макарович стрімко просувався по кар'єрній драбині: довгий час працював на посаді головного ідеолога компартії УРСР, займав впливові посади у ЦК КПУ, де вимагав заборони Народного Руху.

Проголошення незалежності

У липні 1990 року Кравчук став головою Верховної Ради УРСР. Саме за його головування 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила історичний Акт проголошення незалежності України.

У непрості і буремні події серпня 1991-го Кравчука звинувачували обидві сторони: як і комуністи, а пізніше Росія - за "зраду", так і деякі патріотично налаштовані громадяни - за начебто недостатню активність і бажання "прослизнути".

Про події 19—24 серпня 1991 року Кравчук згодом дав чимало інтерв'ю. Зокрема, про переговори в Києві з членом ДКНС (Державному комітету з надзвичайного стануге, рос. ГКЧП) генералом Валентином Варенниковим, який фактично погрожував політикові, якщо той не підтримає заколотників

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