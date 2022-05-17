"Комусь треба воювати з Росією": військовий експерт розповів, чому Україна не стане повноцінним членом НАТО

"Комусь треба воювати з Росією": військовий експерт розповів, чому Україна не стане повноцінним членом НАТО

По завершенню війни з Росією Україна може стати головним партнером НАТО, але не повноцінним членом Альянсу. Все тому, що комусь треба буде воювати з Росією.

На сьогодні НАТО не готовий воювати з Росією.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Щодо нашого членства в НАТО, ну якщо в принципі Росія йде з геополітичної арени, як це бачать Сполучені Штати в цілях цієї війни, то так, справді в нас, можливо, з’явиться перспектива членства в НАТО. Але тоді Альянс розділить з нами відповідальність по контролю за невідродженням імперських амбіцій Російської Федерації", – розповів Жданов.

"А так загалом я прибічник цієї ідеї, що швидше за все, ми будемо головними і найкращими, і найближчими – можете застосувати будь-який епітет – партнерами НАТО. Але повноцінними членами Альянсу, на мій погляд, ми навряд зможемо стати з однієї простої причини – що комусь треба буде воювати з Росією. Комусь треба буде стояти на варті російської мілітарної машини і її непоширення на інші країни", – вважає експерт.

Він зазначив, що на сьогодні Альянс у повному складі не готовий воювати з Росією.

"При чому одна з головних причин – політична. Тому що війна автоматично стає світовою і втягує в бойові дії всі країни-учасниці НАТО", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, як заявила очільниця посольства США Крістіна Квін, Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.

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