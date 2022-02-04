"Концентрація військ недостатня": Резніков запевнив, що наступ РФ з білоруської сторони має найменший рівень ризику

Україна уважно слідкує за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь.

Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу в Прип‘яті, де пройшли спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС, повідомляє "Укрінформ".

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - сказав Резніков.

За його словами, Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.

Як повідомлялося, США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу, щоб послати сигнал російському президенту Володимиру Путіну про свою солідарність і готовність до рішучої відповіді. Зокрема, у Польщі посилення свого кордону привітали, назвали це жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

США та країни-партнери передислоковують свої війська на східний фланг НАТО | Новини світу

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