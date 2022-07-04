Конференція в Швейцарії з масштабного відновлення України: онлайн-трансляція

Конференція в Швейцарії з масштабного відновлення України: онлайн-трансляція

У швейцарському місті Лугано 4 липня починається конференція з відбудови України після вторгнення Росії.

Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій. Ну і, звичайно, звернення президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських по відеозв'язку, а також прем'єра Дениса Шмигаля.

Онлайн-трансляція міжнародної конференції в Лугано з масштабного відновлення України:

Зазначимо, що на конференції у місті Лугано, на півдні Швейцарії, Україна планує представити план післявоєнного відновлення. Документ містить близько 2000 сторінок. У плані окреслено широкий перелік проєктів у галузі інфраструктури й безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

У Швейцарії стартує масштабна міжнародна конференція з відбудови України – чого очікувати